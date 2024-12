Llueven críticas por nueva medida del pico y placa par e impar en Bucaramanga

Hay malestar en Bucaramanga por cuenta de la resolución 790 de 2024, que determina la nueva medida de pico y placa para el año 2025. Aunque habitualmente se realiza la rotación de dígitos cada tres meses, en esta oportunidad las autoridades implementaron un nuevo modelo de pico y placa, par e impar, para aquellos vehículos que están matriculados fuera del área metropolitana.

Las críticas contra la Dirección de Tránsito de Bucaramanga y la Alcaldía no se hicieron esperar y a través de redes sociales los usuarios mostraron su descontento: "A ver si entendí, yo vivía en Bogotá y me traje mi carro a Bucaramanga, ¿ahora tengo pico y placa los días impares por tener mi carro matriculado en Bogotá? Si es así, esta es la medida más ridícula que he visto", dijo una usuaria en la red social X y cuyo trino se viralizó.

Incluso hicieron referencia a que “eso ya lo tumbó la Corte Constitucional en 2004 cuando lo pusieron en Bogotá (pico y placa más severo para los conductores de vehículos matriculados fuera de Bogotá)”.

“La dirección de tránsito no puede ser tan obtusa y miope con restricciones que afectan la movilidad, economía y bienestar de miles de familias residentes o no residentes en Bucaramanga. En lugar de estimular la matrícula en Bucaramanga mediante tarifas preferenciales, pretenden improvisar con actos administrativos abiertamente inconstitucionales. ”, dijo otro usuario de X.

“Las placas foráneas, tendrán un pico y placa especial par e impar, de acuerdo con el último dígito de su placa, con el fin de apostarle a la movilidad de Bucaramanga”, dijo en su momento el director de Tránsito, Jahir Andrés Manrique.

De acuerdo con la resolución 790 de 2024, la medida de pico y placa será pedagógica durante los tres primeros meses del año, aunque falta esperar si el comercio, empresarios y gremios apoyan esta determinación que para muchos va en contravía con el desarrollo de la capital santandereana.