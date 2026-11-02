Lluvias provocaron desbordamiento sobre la vía Curos-Málaga y pérdida de banca en Santander

Las lluvias siguen generando preocupación en las carreteras de Santander, especialmente en la vía Curos-Málaga, donde las precipitaciones registradas durante la tarde del domingo 1 de noviembre provocaron emergencias en jurisdicción de San Andrés, provincia de García Rovira. Aunque el paso vehicular fue recuperado, las autoridades advierten que las condiciones climáticas mantienen el riesgo para los conductores.

La emergencia se presentó en la vereda Pangote, en el sector de Pangua, donde las fuertes lluvias ocasionaron el rebose de alcantarillados y el desbordamiento de aguas sobre la vía nacional. La acumulación de agua y el material arrastrado por la corriente afectaron la movilidad y dejaron daños en la banca.

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Tras la emergencia, el consorcio vial Ruta Colombia 066 adelantó labores de limpieza y remoción de escombros. Según el reporte de la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander.

Sin embargo, la recuperación del paso no significa que hayan desaparecido los riesgos. Las autoridades señalaron que las aguas de escorrentía continúan generando encharcamientos en algunos puntos y que hay sectores donde se registra pérdida de banca, una condición que puede comprometer la seguridad de quienes transitan por esta carretera, especialmente cuando se presentan nuevas lluvias.



Por esta razón, Gestión del Riesgo hizo un llamado a los viajeros que utilizan el corredor Curos-Málaga para que conduzcan de manera defensiva, reduzcan la velocidad y estén atentos a las condiciones de la carretera. También recomendó evitar los desplazamientos durante las horas de la noche, particularmente cuando se registren precipitaciones, debido a la menor visibilidad y a las dificultades para identificar daños o acumulaciones de agua sobre la vía.

La advertencia cobra importancia durante la jornada de retorno del puente festivo de Todos los Santos, cuando se incrementa el flujo de vehículos por las carreteras del departamento. La Oficina para la Gestión del Riesgo indicó que mantiene el monitoreo de las condiciones en Santander para hacer seguimiento a posibles nuevas emergencias.

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El llamado a los conductores es a no confiarse por la habilitación de la carretera y consultar las condiciones del corredor antes de viajar. Las lluvias pueden ocasionar nuevas afectaciones, por lo que se recomienda aplazar los desplazamientos si las condiciones climáticas representan un riesgo.