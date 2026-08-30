Lucas, niño de 7 años, llegará a Bucaramanga en jet ambulancia y se someterá a exámenes

La historia del pequeño Lucas Francesco Murillo García, de 7 años, llegará este lunes a Bucaramanga, luego de que la Fundación Cardiovascular decidiera trasladarlo desde Cúcuta en su avión ambulancia, acompañado por un equipo médico especializado.

El presidente de la Fundación Cardiovascular explicó que la decisión de utilizar un avión medicalizado se tomó debido a la complejidad del estado de salud del menor y al riesgo que representaría un vuelo comercial.

Lucas nació con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, una compleja enfermedad congénita en la que el lado izquierdo del corazón no se desarrolla adecuadamente. Por esta condición, el niño no cuenta con un ventrículo izquierdo desarrollado y ha requerido diferentes procedimientos quirúrgicos desde sus primeros días de vida.

Imagen de la Fundación. Foto Referencia. Jet Ambulancia de la Fundación Cardiovascular en Floridablanca

Según explicó el especialista, los pacientes con esta condición requieren un proceso de varias etapas. Lucas fue sometido recién nacido a una cirugía de Norwood y posteriormente a una cirugía de Glenn, por lo que actualmente se encuentra en la segunda etapa del tratamiento.



El siguiente paso, en condiciones habituales, sería una cirugía de Fontan, procedimiento con el que se completa la circulación univentricular.

Sin embargo, los médicos de la Fundación Cardiovascular deberán determinar primero si Lucas está en condiciones de someterse a este procedimiento o si, por el contrario, la alternativa que requiere es un trasplante cardíaco.

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“Hay que hacer una evaluación completa”, explicó el presidente de la Fundación Cardiovascular, quien señaló que el niño presenta una cianosis profunda y un grado moderado de hipertensión pulmonar.

La condición de Lucas llevó a los especialistas a descartar un traslado en un vuelo comercial. La Fundación Cardiovascular enviará su jet ambulancia con médicos especialistas y personal de cuidados intensivos para garantizar un transporte seguro.

El jet llegará a Cúcuta y, posteriormente, trasladará al menor a Bucaramanga durante las primeras horas de este lunes.

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Una vez en la Fundación Cardiovascular, Lucas será hospitalizado y comenzará una evaluación médica completa que incluirá cateterismos, ecocardiogramas y otros estudios especializados.

Lucas Murillo Foto: AFP - captura de video

Con los resultados, el equipo médico podrá determinar cuál es el procedimiento más adecuado.

Los especialistas analizan dos caminos: continuar con el proceso quirúrgico mediante una cirugía de Fontan o evaluar la posibilidad de realizar un trasplante de corazón.

La Fundación Cardiovascular cuenta con experiencia en ambos procedimientos. Según explicó su presidente, durante más de dos décadas han realizado más de 300 trasplantes cardíacos, incluidos más de 60 en pacientes pediátricos.

El médico aseguró que, antes de hablar de una expectativa de vida para Lucas, es indispensable conocer los resultados de los estudios que se realizarán una vez llegue a Bucaramanga.

“Depende mucho de la evaluación”, explicó, al señalar que será después de conocer la información hemodinámica y los demás resultados cuando podrán determinar el procedimiento y ofrecer a la familia un panorama más preciso.

El caso del niño llegó a conocimiento del Gobierno nacional después de que su madre denunciara las dificultades que había enfrentado para acceder al tratamiento que necesita.

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El presidente de la Fundación Cardiovascular explicó que la ministra de Salud, Ana María Vesga, se comunicó con él y que la entidad está dispuesta a atender nuevamente al menor, quien había sido paciente de la institución desde recién nacido.

El directivo señaló que durante los últimos dos años y medio Lucas no pudo ser atendido en la Fundación Cardiovascular debido a que no existía un contrato con Nueva EPS, por lo que fue remitido a diferentes instituciones del país.

“Creo que fue un tiempo precioso que se perdió para la vida de Lucas”, afirmó.

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Sin embargo, aseguró que actualmente la situación administrativa está siendo solucionada y que Nueva EPS manifestó su disposición para garantizar lo necesario para la atención del menor.

Ahora, la prioridad está puesta en Bucaramanga: Lucas llegará este lunes a la Fundación Cardiovascular, donde un equipo multidisciplinario de cardiólogos, cirujanos, hemodinamistas y otros especialistas estudiará su caso para definir el procedimiento que podría darle una nueva oportunidad de vida.