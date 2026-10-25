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Madre y hermana de dos santandereanos desaparecidos en Rusia piden ayuda al Gobierno

Fredy Alexander Vargas, de Curití, y Óscar Mauricio Velásquez, de San Gil, completan meses sin contacto con sus familias. Sus seres queridos piden la intervención del presidente para conocer su paradero.

Santandereanos desaparecidos en Rusia
Imágenes de la familia. Santandereanos desaparecidos en Rusia
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 25 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

La incertidumbre de no saber dónde están ni qué les ocurrió a sus seres queridos mantiene en angustia a dos familias de Santander. Fredy Alexander Vargas, oriundo de Curití, y Óscar Mauricio Velásquez, de San Gil, viajaron a Rusia y sus familiares llevan meses sin tener noticias de ellos. Ahora, sus madres hacen un llamado al presidente de Colombia para que las ayude a esclarecer sus casos.

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María Alejandra Solano Chávez busca desesperadamente a su hijo Fredy Alexander Vargas, oriundo del municipio de Curití, Santander, donde se desempeñaba como celador antes de viajar a Rusia el 16 de noviembre de 2025.

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Según contó su madre, logró comunicarse con él el 16 de diciembre y volvió a tener contacto el 11 de enero. Durante esas conversaciones, el joven le decía que no podía hablar. En el último intercambio le contó que se encontraba en un tren, pero no entregó mayores detalles sobre su situación.

La mujer aseguró que no sabía que su hijo tenía previsto viajar a Rusia y que se enteró tiempo después. Desde que perdió comunicación con él, ha intentado obtener información a través de diferentes canales, incluida la Cancillería colombiana, pero afirma que todavía no recibe respuestas que le permitan conocer su paradero.

“Le pido que, por favor, se ponga la mano en el corazón y nos ayude. Hay más personas que estamos en la misma situación. Le pido de todo corazón que nos ayude con esta incertidumbre, sin saber de ellos. Es algo muy difícil, no se lo deseo a nadie”, expresó Solano Chávez al pedir la intervención del presidente.

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Óscar Mauricio Velásquez de San Gil también está desaparecido, su hermana Nini Johana Velásquez, clama por ayuda del gobierno nacional, "su viaje a Rusia fue el 13 de marzo de 2026 y desde esa fecha no tenemos contacto con él".

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Ante la falta de noticias, Nini Johana también pidió al presidente de Colombia que intervenga para ayudar a las familias a conocer qué ocurrió con sus seres queridos y avanzar en su búsqueda.

Los dos casos reflejan la angustia de familias santandereanas que esperan respuestas sobre sus seres queridos en Rusia. Sus familiares insisten en la necesidad de que las autoridades colombianas les brinden información y adelanten las gestiones necesarias para establecer su paradero.

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