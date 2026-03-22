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Madrugada de terror en Chinácota, Norte de Santander: artefacto explosivo en zona residencial

El artefacto habría sido abandonado en un lote y detonado momentos en que pasaba una patrulla de la policía en la madrugada.

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