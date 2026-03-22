Madrugada de terror en Chinácota, Norte de Santander: artefacto explosivo en zona residencial

Momentos de alta tensión se vivieron en Chinácota durante la madrugada de este domingo, luego de que dos explosiones alteraran la tranquilidad de los habitantes del barrio San Cristóbal y sectores aledaños.

De acuerdo con información preliminar, los artefactos explosivos habrían sido dejados en un lote cercano a una zona residencial y activados justo cuando patrullas de la Policía Nacional de Colombia transitaban por el sector, lo que generó pánico entre la comunidad, cuyos residentes salieron de sus viviendas tras escuchar el fuerte estruendo.

El general William Quintero, comandante de la Regional 5 de la Policía, confirmó que se trató de dos explosivos activados al paso de los uniformados. “Gracias a Dios no tuvimos ninguna afectación contra la vida de nuestros hombres; solamente quedaron aturdidos por la onda explosiva y presentaron algunas afectaciones acústicas”, indicó.

Aunque no se reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales, el hecho encendió las alertas de seguridad en el municipio, teniendo en cuenta que ocurrió en una zona residencial y en momentos en que la comunidad descansaba.



Las autoridades avanzan en las investigaciones para establecer el tipo de explosivo utilizado, su alcance y la posible responsabilidad de estructuras criminales. No se descarta que este hecho esté relacionado con los recientes operativos contra el microtráfico adelantados en la zona, los cuales han dejado capturas en los últimos días.

Entre tanto, se anunció el fortalecimiento de la presencia policial y de los operativos de control en el municipio, con el fin de prevenir nuevos hechos que alteren el orden público y garantizar la seguridad de los habitantes.

Las autoridades hicieron un llamado a la comunidad a reportar cualquier situación sospechosa y a mantener la calma mientras avanzan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.