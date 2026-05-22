Más de 120 puestos de votación en Santander tendrán biometría facial y dactilar para elecciones

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que 124 puestos de votación en Santander contarán con sistemas de biometría facial y dactilar durante las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo, como parte de las medidas para garantizar transparencia, evitar fraudes y agilizar el proceso electoral.

Según explicó el delegado departamental de la Registraduría, Luis Felipe Cifuentes, los dispositivos estarán instalados principalmente en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja.

“Va a haber biometría en Bucaramanga, su área metropolitana y Barrancabermeja. La biometría dactilar estará en las mesas y la facial será la que se haga en el ingreso de los puestos de votación”, señaló el funcionario.

Para esta jornada electoral, el censo habilitado en Santander es de 1.861.932 ciudadanos, de los cuales 913 mil son hombres y 948 mil mujeres.



La Registraduría informó, además, que en el departamento fueron habilitados 825 puestos de votación, distribuidos así, 470 puestos instalados en zonas rurales, 346 en cascos urbanos, y 9 en instituciones penitenciarias. En total funcionarán 5.690 mesas de votación en Santander.

Frente a la logística electoral, el delegado confirmó que fueron designados 40.923 jurados de votación, incluyendo entre un 10 % y 20 % de remanentes, dependiendo de la disponibilidad de cada municipio.

“La selección de los jurados se realizó el pasado 5 de mayo mediante la plataforma habilitada por la entidad para el cargue de información por parte de empresas y entidades”, explicó Luis Felipe Cifuentes.

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Sobre las alertas de seguridad emitidas por la Defensoría del Pueblo, la Registraduría aseguró que los posibles riesgos electorales han sido revisados en los comités de seguimiento electoral y que, hasta el momento, existe garantía para el normal desarrollo de la jornada democrática.

“Los riesgos de votación se han reiterado en los comités de seguimiento electoral de acuerdo con las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Hasta el momento se ha garantizado el normal desarrollo de la logística”, indicó el delegado.

Finalmente, desde la Registraduría Nacional del Estado Civil hicieron un llamado a los ciudadanos y a las autoridades para rodear el proceso electoral con garantías, transparencia y normalidad durante la jornada democrática en Santander