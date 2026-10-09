Más de 3.200 hombres blindan las vías y destinos de Santander durante el puente festivo

Con el regreso de miles de viajeros a las carreteras durante este puente festivo, las autoridades reforzaron la seguridad en Santander. Más de 3.200 uniformados del Ejército y la Policía fueron dispuestos para acompañar los desplazamientos, prevenir hechos delictivos y mantener la vigilancia en los principales corredores viales y destinos turísticos, en medio de la finalización de la semana de receso escolar.

El dispositivo busca cubrir tanto los trayectos de quienes regresan a sus hogares como los lugares que concentran visitantes durante estos días de descanso. La presencia institucional se extenderá a las entradas y salidas del departamento, terminales de transporte terrestre y aéreo, zonas comerciales, entidades financieras, parques y sitios turísticos.

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La Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó más de 1.200 soldados e instaló más de 20 puestos de control en vías principales y secundarias de Santander, el sur del Cesar, Yondó, Antioquia, y los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander.

Las tropas hacen parte del Plan Viaje Seguro, su Ejército está en la vía, una estrategia de acompañamiento y control territorial que se mantendrá hasta el martes 13 de octubre. Los soldados estarán atentos a los requerimientos de los viajeros y a posibles situaciones que puedan afectar la tranquilidad en los corredores bajo su jurisdicción.



A este despliegue se suma la Policía Nacional, que dispuso de más de 2.000 uniformados para reforzar la seguridad en carreteras, terminales, destinos turísticos y zonas de mayor concentración de ciudadanos. Las labores incluyen acciones de prevención, vigilancia, control, inteligencia e investigación criminal.

De ese componente, 400 hombres y mujeres de la Seccional de Tránsito y Transporte estarán enfocados en la movilidad, con presencia en 11 puestos de control estratégicos sobre las vías prioritarias de Santander. El objetivo es prevenir siniestros viales y facilitar el tránsito durante las jornadas de salida y retorno del puente festivo.

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La vigilancia también se reforzará en municipios turísticos y sectores gastronómicos, hoteleros y de entretenimiento, donde se espera la llegada de visitantes. En paralelo, la Policía mantendrá controles en centros comerciales, zonas bancarias y parques para prevenir delitos y atender cualquier situación que afecte a residentes y turistas.

Ante el aumento de vehículos en las carreteras, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para revisar el estado mecánico de sus automotores antes de viajar, respetar los límites de velocidad, evitar adelantamientos riesgosos y no conducir bajo los efectos del alcohol. También recomendaron planear los recorridos y atender las indicaciones de los uniformados en los puestos de control.

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El Ejército recordó que los ciudadanos pueden reportar hechos relacionados con terrorismo a través de la línea 107 y denunciar casos de extorsión o secuestro en la línea 147.