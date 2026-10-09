En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nobel de Paz
Caso Blanca Pardo
Vuelo Avianca
Terremoto en Panamá
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Más de 3.200 hombres blindan las vías y destinos de Santander durante el puente festivo

Más de 3.200 hombres blindan las vías y destinos de Santander durante el puente festivo

El Ejército y la Policía activaron un dispositivo especial de seguridad para acompañar a los viajeros durante este fin de semana, cuando termina la semana de receso escolar. Habrá controles en carreteras, terminales de transporte y zonas de alta afluencia de público.

Autoridades refuerzan seguridad en Santander durante puente festivo.
Imagen del Ejército. Autoridades refuerzan seguridad en Santander durante puente festivo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2026
Editado por: Alix Salamanca

Con el regreso de miles de viajeros a las carreteras durante este puente festivo, las autoridades reforzaron la seguridad en Santander. Más de 3.200 uniformados del Ejército y la Policía fueron dispuestos para acompañar los desplazamientos, prevenir hechos delictivos y mantener la vigilancia en los principales corredores viales y destinos turísticos, en medio de la finalización de la semana de receso escolar.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El dispositivo busca cubrir tanto los trayectos de quienes regresan a sus hogares como los lugares que concentran visitantes durante estos días de descanso. La presencia institucional se extenderá a las entradas y salidas del departamento, terminales de transporte terrestre y aéreo, zonas comerciales, entidades financieras, parques y sitios turísticos.

Últimas noticias

Daños en iglesia de Sardinata, Norte de Santander.
Santanderes

Ataque con explosivos causó daños en templo parroquial de Sardinata, Norte de Santander

Jaime René Rodríguez
Santanderes

Procuraduría destituyó e inhabilitó a exsecretario de Infraestructura de Santander

Publicidad

La Quinta Brigada del Ejército Nacional desplegó más de 1.200 soldados e instaló más de 20 puestos de control en vías principales y secundarias de Santander, el sur del Cesar, Yondó, Antioquia, y los municipios de Cáchira y La Esperanza, en Norte de Santander.

Las tropas hacen parte del Plan Viaje Seguro, su Ejército está en la vía, una estrategia de acompañamiento y control territorial que se mantendrá hasta el martes 13 de octubre. Los soldados estarán atentos a los requerimientos de los viajeros y a posibles situaciones que puedan afectar la tranquilidad en los corredores bajo su jurisdicción.

A este despliegue se suma la Policía Nacional, que dispuso de más de 2.000 uniformados para reforzar la seguridad en carreteras, terminales, destinos turísticos y zonas de mayor concentración de ciudadanos. Las labores incluyen acciones de prevención, vigilancia, control, inteligencia e investigación criminal.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

De ese componente, 400 hombres y mujeres de la Seccional de Tránsito y Transporte estarán enfocados en la movilidad, con presencia en 11 puestos de control estratégicos sobre las vías prioritarias de Santander. El objetivo es prevenir siniestros viales y facilitar el tránsito durante las jornadas de salida y retorno del puente festivo.

Publicidad

La vigilancia también se reforzará en municipios turísticos y sectores gastronómicos, hoteleros y de entretenimiento, donde se espera la llegada de visitantes. En paralelo, la Policía mantendrá controles en centros comerciales, zonas bancarias y parques para prevenir delitos y atender cualquier situación que afecte a residentes y turistas.

Ante el aumento de vehículos en las carreteras, las autoridades hicieron un llamado a los conductores para revisar el estado mecánico de sus automotores antes de viajar, respetar los límites de velocidad, evitar adelantamientos riesgosos y no conducir bajo los efectos del alcohol. También recomendaron planear los recorridos y atender las indicaciones de los uniformados en los puestos de control.

Publicidad

El Ejército recordó que los ciudadanos pueden reportar hechos relacionados con terrorismo a través de la línea 107 y denunciar casos de extorsión o secuestro en la línea 147.

Relacionados

Santander

Ejército Nacional

Policía Nacional

Noticias de hoy

Blu Radio

Publicidad

Publicidad

Publicidad