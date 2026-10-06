Muerte en puente de Tisquizoque pone bajo la lupa la seguridad de los sitios turísticos de Santander

La muerte de una mujer que cayó de un puente colgante en el sector de Ventanas de Tisquizoque, en Florián, Santander, llevó a las autoridades municipales a revisar las condiciones de seguridad de este atractivo turístico y a poner en marcha acciones preventivas.

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La víctima fue identificada como Julieth Esperanza Velásquez Arias. Tras el hecho, la Alcaldía de Florián realizó un consejo de gestión del riesgo con las entidades encargadas y sostuvo una reunión con operadores turísticos para definir medidas frente a la situación.

Entre los compromisos establecidos está realizar una inspección del lugar y elaborar un informe técnico que permita establecer las condiciones actuales tanto del predio, que es de carácter privado, como del atractivo natural.



Mientras avanzan esas verificaciones, la administración municipal pidió a turistas y habitantes abstenerse de visitar Ventanas de Tisquizoque, como medida preventiva. El caso también vuelve a poner la atención sobre los puentes y otras estructuras instaladas en zonas naturales y utilizadas diariamente por visitantes.

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El ingeniero civil Fabián Galeano, quien realiza recorridos por diferentes puntos turísticos para revisar este tipo de estructuras, señaló que es necesario verificar de qué materiales están construidos los puentes y, especialmente, establecer en qué condiciones se encuentran aquellos elaborados en madera.

“Hay que revisar los puentes, de qué material están construidos. Sobre todo hay madera totalmente podrida, como la de Florián, en Ventanas de Tisquizoque”, explicó el profesional.

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Galeano señaló que estas estructuras permanecen expuestas de manera permanente a factores como el sol y el agua, lo que puede acelerar su deterioro y hacer necesarias revisiones periódicas.

Además, sostuvo que la seguridad de quienes utilizan estos pasos debe ser una prioridad, independientemente de si la estructura se encuentra en un predio administrado por una alcaldía, un tercero o un particular.

“Se le debe garantizar a la gente seguridad”, manifestó el ingeniero.

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El profesional también entregó una recomendación para quienes transitan por este tipo de estructuras mientras se realizan las revisiones correspondientes. Según Galeano, los visitantes deberían evitar ubicarse en la parte central del puente y, en la medida de lo posible, apoyarse en los bordes donde están instalados los amarres, como una medida adicional de precaución.

La recomendación, sin embargo, no reemplaza una revisión técnica ni debe interpretarse como garantía de seguridad de una estructura que pueda presentar deterioro.

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Por ahora, la Alcaldía de Florián mantiene el llamado a no visitar Ventanas de Tisquizoque mientras se adelantan las inspecciones y se determina qué acciones deberán ejecutarse para garantizar condiciones adecuadas y seguras en este atractivo turístico.