Mujer murió tras caer de un puente colgante de madera en mal estado en Florián, Santander

La mujer, quien se desempeñaba como enfermera y trabajaba en La Belleza, Santander, se encontraba en el lugar junto a su esposo y otros familiares cuando ocurrió el accidente.

Según la información conocida, Julieth Esperanza Velásquez Arias cayó mientras atravesaba uno de los puentes de acceso a las Ventanas de Tisquizoque y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

Publicidad

Personas vinculadas al sector turístico que se encontraban en el lugar intentaron auxiliarla, pero la gravedad de las heridas le habría causado la muerte.

De acuerdo con información suministrada por organismos de socorro, la familia habría ingresado al atractivo turístico por cuenta propia y no habría contratado los servicios de alguna de las empresas o guías que ofrecen acompañamiento en el recorrido.



Las Cascadas Ventanas de Tisquizoque son especialmente peligrosas en la zona de la quebrada dentro de la cueva, donde las rocas pueden estar muy resbalosas y la corriente puede arrastrar a una persona hacia las caídas.

Sin embargo los visitantes llegan por cuenta propia y a veces sin tener en cuenta las condiciones adecuadas incluso en sandalias resbaladizas lo que representa un riesgo.

Publicidad

Sumado a esto el accidente vuelve a generar preocupación entre habitantes de Florián, quienes ´piden condiciones y medidas de prevención para los visitantes. en lugares turisticos de cascadas y senderos turisticos de la región.

El caso de Julieth se suma a otros accidentes mortales registrados en las Ventanas de Tisquizoque.

Publicidad

En octubre de 2016, murieron Miguel Ángel Leguizamón, de 18 años, y Ricardo Sánchez Hernández, de 26 años, luego de caer en la zona de la cascada.

En febrero de 2021, un niño de 12 años y su padre, Javier Ancisar Rincón, de 37 años, también fallecieron. Según los reportes de entonces, el menor resbaló al intentar cruzar la quebrada y su padre ingresó para auxiliarlo; ambos fueron arrastrados por la corriente.

Las autoridades y el sector turístico han insistido en la importancia de que los visitantes conozcan las condiciones del terreno y adopten medidas de seguridad durante el recorrido.

Publicidad

Las Ventanas de Tisquizoque continúan siendo uno de los principales atractivos turísticos de Florián y una importante fuente de ingresos para guías, hoteles, restaurantes, transportadores y habitantes de la región.