Murió hombre de 30 años tras caer de un puente de madera en zona rural de El Peñón, Santander

Un hombre de 30 años murió luego de caer desde un puente de madera ubicado en la vereda Bocas de Horta, en zona rural de El Peñón, Santander. La víctima fue identificada como Jhon Fredy Quiroga Jerez, quien habría caído desde la estructura y terminó golpeándose contra unas piedras.

El accidente ocurrió el sábado 3 de octubre en un sector de difícil acceso, ubicado aproximadamente a tres horas del casco urbano de El Peñón. Debido a las condiciones de la zona, el desplazamiento de las autoridades hasta el lugar tomó varias horas.

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El cuerpo de Jhon Fredy Quiroga Jerez ya fue levantado y las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer con precisión cómo ocurrió la caída.

El puente está ubicado en un sector rural entre las veredas Bocas de Horta, Girón y Socorrito, zonas comunicadas por pasos sobre el río Blanco. Se trata de una estructura utilizada por los habitantes para movilizarse entre estas comunidades.



Aunque la información preliminar señala que Jhon Fredy Quiroga Jerez habría caído desde el puente y se golpeó contra unas piedras, las autoridades todavía deben establecer qué ocurrió exactamente antes de la caída.

La investigación está a cargo de las autoridades judiciales y deberá determinar, entre otros aspectos, las condiciones en las que se encontraba la estructura al momento del accidente.

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La preocupación por los puentes de este sector no es nueva, en septiembre de 2023, una creciente del río Horta destruyó un puente metálico que comunicaba a las veredas Girón y San Francisco.

En ese momento, el alcalde de El Peñón informó que también había resultado afectado un puente peatonal ubicado junto a la estructura y explicó que se adelantaba la construcción de un puente vehicular por parte de una empresa contratista del Gobierno departamental.

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La situación de los pasos rurales en El Peñón también ha generado llamados de la comunidad. En 2025, habitantes de diferentes veredas denunciaron que debían utilizar canastillas metálicas y puentes peatonales deteriorados para cruzar los ríos, ante la falta de infraestructura adecuada. Incluso se reportaron accidentes y la muerte de una persona años atrás en uno de estos pasos.