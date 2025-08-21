“No es una pérdida, es el comienzo de una nueva etapa”: Jaime Andrés Beltrán

En medio de una multitud que lo acompañó en la sede de la Alcaldía, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, se pronunció este miércoles tras conocerse el fallo de la Sección Quinta del Consejo de Estado que anuló su elección por doble militancia política.

Con un tono emotivo y rodeado de sus seguidores, Beltrán agradeció a los ciudadanos por el respaldo recibido en el año y medio de gestión, y afirmó que, aunque respeta la decisión judicial, esta no significa el fin de su proyecto político.

“Somos respetuosos del fallo y de las instituciones. La decisión anula la elección, lo que significa que, en términos deportivos, el gol fue invalidado, pero

esto no me inhabilita, ni me destituyen. Bucaramanga va a volver. Esta no es una pérdida, es una puerta que se abre aún más grande”, señaló.

#Atención El alcalde de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán señala que acata el fallo de segunda instancia del Consejo de Estado. "Soy respetuoso de la decisión, respeto las instituciones", dijo. #VocesySonidos pic.twitter.com/0GTorr9sEq — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 21, 2025

El mandatario destacó los avances de su administración en materia de seguridad, competitividad y desarrollo social, y advirtió que la ciudad entrará en un “limbo jurídico” mientras se define un nuevo proceso electoral.

“Me duele Bucaramanga porque llevamos tan solo un año con un proyecto de desarrollo en ejecución y ahora queda en pausa. Hemos hecho en año y medio lo que muchos no hicieron en cuatro años”, expresó.

"Hoy me duele Bucaramanga", alcalde Jaime Andrés Beltrán arremete contra los demandantes de su elección. #VocesySonidos pic.twitter.com/QKsVOuFuYx — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 21, 2025

Durante su intervención, Beltrán insistió en que su llegada a la Alcaldía no fue producto de maquinarias políticas, sino del respaldo ciudadano y de su fe.

“A mí no me regaló nada ningún partido ni me puso acá el presidente. Me puso Dios y me puso el pueblo”, enfatizó.

El alcalde también envió un mensaje político más amplio, denunciando presiones para silenciar a líderes que defienden a la Fuerza Pública y la democracia.

“Lo que pasa en Bucaramanga no es un hecho aislado. Hay un sector que quiere callar las voces de quienes creemos en la libertad. Un cargo no nos define, vamos a seguir luchando por la libertad de Colombia”, aseguró.

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, relacionó su salida con los recientes hechos de inseguridad en el país y la muerte de Miguel Uribe. "Hay un sector que quiere apagar las voces de los líderes de la oposición", dijo. #VocesySonidos pic.twitter.com/x14hxtyz6x — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 21, 2025

Sobre el futuro de su carrera, Beltrán evitó dar detalles, pero dejó abierta la posibilidad de continuar en la arena política nacional:

“Este es solo un paso para lo que viene. Hoy no pierde Jaime Andrés, porque en Dios siempre ganamos. Nos vamos a fortalecer y volveremos con más determinación”.

El alcalde reiteró que permanecerá en el cargo hasta que la sentencia quede en firme, mientras sus abogados estudian las acciones jurídicas que puedan interponerse.

El pronunciamiento se produce en medio de la incertidumbre política que vive Bucaramanga, a la espera de que se defina la transición administrativa tras la anulación de la elección.