“No teníamos pensado salir”: viuda del periodista Cristian Herrera explica por qué no tenía escoltas

La esposa del periodista Cristián Herrera, asesinado en Cúcuta, entregó nuevos detalles sobre las circunstancias que rodearon el ataque criminal. En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, Karla Niño explicó que el comunicador no estaba acompañado por escoltas porque la salida en la que ocurrió el crimen no estaba prevista.

En medio del dolor por la pérdida de su esposo, Niño aseguró que todo ocurrió de manera inesperada. Según relató, la familia no tenía planeado salir en ese momento, por lo que las medidas de protección habituales no estaban presentes cuando se produjo el atentado que acabó con la vida del reconocido periodista judicial.

"El sábado no teníamos pensado salir de casa. Él tenía sueño, queríamos quedar en casa. Le dijo a loss escoltas que no había necesidad de salir, pero se nos olvidó que había que recoger los retenedores de la niña. Salimos a recogerlos, a la clínica, no nos demoramos nada. Él nunca se bajó del carro y llegando a la casa de mi mamá a almorzar sucedió lo que sucedió", reveló.

La viuda de Cristián Herrera también recordó que las amenazas habían sido una constante durante gran parte de su carrera profesional. “Él siempre quiso protegernos a nosotros, manejaba los temas de las amenazas él. Para que no se sintiera el temor en la familia, se cuidaba de todo, estaba siempre muy alerta”, afirmó durante la entrevista.



Karla Niño señaló que durante los 24 años de matrimonio convivieron con riesgos derivados del trabajo periodístico de Herrera, quien dedicó buena parte de su trayectoria a cubrir temas de orden público, seguridad y justicia en Norte de Santander. “Las amenazas en nuestra vida han sido una constante”, manifestó.

Además, indicó que el periodista adelantaba investigaciones relacionadas con bandas criminales, corrupción y política en la región. Según explicó, Herrera sentía una profunda pasión por informar y estaba comprometido con contar las historias de interés público con rigor y oportunidad.

La esposa del comunicador afirmó que aún no puede señalar quién estaría detrás del crimen. “La orden vil de quererlo callar pudo haber venido de cualquier lado”, dijo, al recordar que su trabajo lo llevó a abordar asuntos sensibles durante muchos años.

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Finalmente, Niño describió como un episodio de “pánico terrible” los momentos en que ocurrió el ataque. También expresó la indignación que siente su familia por la forma en que fue asesinado el periodista, cuyo caso sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades.