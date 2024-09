¡Ojo! Sí hay sancionen el Día Sin Carro y Moto en Bucaramanga este 25 de septiembre

Aunque el acuerdo metropolitano No. 008 del 6 de septiembre de 2024 establece que el Día Sin Carro y Sin Moto este miércoles 25 de septiembre será una jornada pedagógica, esto no implica que quienes la incumplan no vayan a ser sancionados.

La sanción para los conductores que ese día en Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta, saquen sus vehículos, es un comparendo pedagógico, que impondrán las autoridades de tránsito de cada municipio, que los obliga a realizar un curso sobre normas de tránsito. El no asistir tendrá consecuencias.

“¿Este comparendo que requiere? Que la persona en días posteriores se acerque a la dirección de tránsito a hacer un curso, si no se acercan a hacer el curso van a tener que pagar la multa completa que son $660.000 por estar circulando el Día Sin Carro y Sin Moto”, explicó Carlos Bueno, director de Tránsito de Bucaramanga.

Los directores de tránsito de los demás municipios del área metropolitana de Bucaramanga invitaron a los ciudadanos a hacer uso del transporte público y de otros medios de transporte alternativos.

“La iniciativa busca promover el uso del transporte público, además de generar una desintoxicación a través de la utilización de mecanismos alternativos de transporte como la bicicleta, la patineta eléctrica y caminatas que promueven también la actividad física de los ciudadanos. La Secretaría de Tránsito de Girón adelantará controles y las consecuencias de infringir este día sin carro pedagógico será la imposición de comparendos educativos”, señaló Juan José Gómez, secretario de Tránsito de Girón.

Otro de los objetivos de la jornada es que se logre una reducción de la contaminación auditiva, la accidentalidad, las emisiones de gas de efecto invernadero y material particulado proveniente de los vehículos.