Padre e hija sobrevivieron a violento ataque de abejas en Barichara

Un padre y su hija resultaron lesionados tras ser atacados por un enjambre de abejas africanizadas en la vereda Guayabal – Guamal, zona rural del municipio de Barichara, Santander.

La emergencia fue atendida por cinco unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barichara, que se desplazaron hasta el lugar para brindar atención prehospitalaria a las dos víctimas.

De acuerdo con el reporte oficial, ambos pacientes presentaban múltiples picaduras y, durante la valoración inicial, evidenciaron signos de shock anafiláctico, una reacción alérgica grave que puede poner en riesgo la vida si no se trata de manera oportuna.

Ante la situación, los organismos de socorro activaron el protocolo de atención para este tipo de emergencias. Los pacientes recibieron monitorización continua, soporte con oxígeno y otras medidas de estabilización para evitar el deterioro de su estado de salud.



Una vez estabilizados, padre e hija fueron trasladados de manera prioritaria a la ESE Camilo Rueda, en el municipio de Villanueva, donde quedaron bajo atención médica especializada.

Las autoridades no informaron la identidad de los pacientes ni su estado de salud actualizado, mientras reiteraron el llamado a la comunidad para extremar las precauciones en zonas rurales donde pueda haber presencia de abejas africanizadas y reportar de inmediato cualquier incidente a los organismos de emergencia.