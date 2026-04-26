Pareja de esposos que se movilizaba en moto murió arrollada por camión en vía de Bucaramanga

Una tragedia vial se registró en el sector conocido como La Cemento, en el norte de Bucaramanga, donde una pareja de esposos perdió la vida en medio de un fuerte accidente de tránsito que generó conmoción entre la comunidad.

Las víctimas fueron identificadas como Carolina Leal y Maicho Pabón, quienes se movilizaban en una motocicleta de placas XTZ 250 cuando fueron arrollados por un camión de carga que transportaba alimentos y que, según versiones preliminares, habría presentado una falla en el sistema de frenos.

El accidente ocurrió hacia la 1:00 de la tarde del sábado. De acuerdo con la información inicial, el vehículo de carga perdió el control e impactó a varios automotores antes de embestir la motocicleta. En el hecho también se vieron involucrados un bus y un carro particular.

Producto del fuerte impacto, los ocupantes de la motocicleta quedaron atrapados bajo las llantas del camión y fallecieron en el lugar.



Las autoridades de tránsito atendieron la emergencia y adelantan las investigaciones para establecer con exactitud las causas del siniestro y determinar responsabilidades.

En el mismo hecho varias personas, incluso que se movilizaban en vehículos, resultaron lesionadas como Javier Pico y Adriana Albarracín, también oriundos de El Playón, quienes fueron trasladados a centros asistenciales.

Las víctimas eran oriundas de El Playón. Desde la alcaldía de ese municipio lamentaron lo ocurrido y enviaron un mensaje de solidaridad a sus familiares.

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“Su legado de amistad, alegría y compañerismo permanecerá por siempre en la memoria de quienes tuvimos el privilegio de conocerlos. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a sus familias y seres queridos, elevando una oración para que encuentren fortaleza y consuelo en este difícil momento”, indicó la alcaldía.

Este hecho enluta a una familia santandereana y reabre la preocupación por la seguridad vial en la ciudad, especialmente frente al estado mecánico de vehículos de carga y los riesgos para los motociclistas.