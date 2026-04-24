Recompensa de $10 millones por autores de asesinato cerca de colegio en Bucaramanga

En un nuevo hecho de violencia que genera preocupación en Bucaramanga, un ataque sicarial registrado en el barrio Alfonso López dejó como saldo un hombre muerto y un menor de apenas 22 meses herido.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, confirmó que el niño se recupera satisfactoriamente en un centro asistencial y se encuentra fuera de peligro. “Lamentablemente su padre murió”, señaló el funcionario, al referirse a la gravedad del atentado.

De acuerdo con la Administración Municipal, el hecho ha sido rechazado de manera contundente por las autoridades locales, que expresaron su solidaridad con las familias afectadas. Este nuevo episodio de violencia se suma a otros casos recientes que han encendido las alertas en la capital santandereana.

El secretario del Interior de Bucaramanga, Alfonso Pinto, confirmó que el niño de 2 años herido en ataque sicarial en el barrio Alfonso López se recupera en un centro médico. "Lamentablemente su padre murió", señaló #MañanasBlu pic.twitter.com/Y3a2olYu4S — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 24, 2026

Las autoridades informaron que la Policía Nacional de Colombia adelanta un operativo para dar con el paradero de los responsables. Según el reporte oficial, uno de los presuntos atacantes habría resultado herido en medio de los hechos.



Como parte de las acciones para esclarecer este crimen, la Alcaldía de Bucaramanga anunció una recompensa de hasta 10 millones de pesos a quien suministre información que permita la captura de los implicados. Asimismo, hicieron un llamado a la ciudadanía para denunciar y colaborar con las autoridades.

Autoridades investigan las causas del ataque a bala que dejó un hombre muerto y a su hijo de 2 años herido en el centro de Bucaramanga. "Los hechos ocurrieron frente a la residencia de la víctima", dijo el coronel Héctor García de la Policía Metropolitana #MañanasBlu pic.twitter.com/P52KVMEj3F — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) April 24, 2026

“Desde la Alcaldía de Bucaramanga y la Secretaría del Interior no permitiremos que la violencia altere la tranquilidad de los bumangueses”, reiteró el secretario del Interior, al tiempo que insistió en fortalecer las estrategias de seguridad en la ciudad.

En Bucaramanga este año se han presentado más de 35 homicidios de forma violenta.

