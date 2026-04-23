Dueño de perrita Kira a la que golpeó hasta causarle su muerte en Bucaramanga aceptó cargos

El caso de Kira, una perrita que murió tras ser brutalmente golpeada en el barrio Betania de Bucaramanga, continúa generando rechazo e indignación en la ciudad. El responsable, identificado como Abimelec Camacho, aceptó los cargos durante la audiencia de legalización de captura, imputación y solicitud de medida de aseguramiento.

Los hechos, que quedaron registrados en video, muestran al hombre agrediendo de manera reiterada al animal en el patio de su vivienda, causándole heridas que posteriormente le provocaron la muerte. Las imágenes, difundidas en redes sociales, desataron una ola de repudio entre la ciudadanía y organizaciones defensoras de animales.

Durante la diligencia judicial, el procesado reconoció su responsabilidad y ofreció disculpas públicas. “Pues, señoría, sí, acepto los cargos, me declaro culpable, igualmente me gustaría acá públicamente pedirle disculpa igualmente a toda la gente que ha visto el video, pedir públicamente perdón, que fue algo muy feo lo que yo hice y digo con mis palabras que no lo pienso volver a hacer, pienso hacerme cargo de mis actos, pero que saquen a mi familia de todo esto y me disculpen por el acto tan atroz y declaro culpable”, manifestó.

Por su parte, la fiscal del caso fue enfática al señalar la gravedad de la conducta. “Resulta evidente que el señor Abimelec Camacho actuó con total desprecio por la vida de su propia mascota, infligiéndole un dolor intenso, prolongado e innecesario, lo cual permite sostener la existencia de sevicia”, indicó durante la audiencia.



La diligencia judicial fue suspendida y se reanudará este jueves 23 de abril, cuando la jueza 12 penal municipal de control de garantías de Bucaramanga dará a conocer la decisión frente a la situación jurídica del implicado.

Este caso se suma a una sanción administrativa previa. El pasado 12 de abril, una Inspección de Policía impuso al agresor una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes, es decir, cerca de 87 millones de pesos. Según la Inspección de Protección de la Vida, el material probatorio, incluidos los videos, evidenció un alto grado de sevicia en la agresión.

El inspector Esteban Nicolás Álvarez señaló que los animales son “seres sintientes de especial protección contra el dolor y el sufrimiento”, y advirtió que este tipo de hechos no pueden considerarse aislados, sino como expresiones de violencia que afectan la convivencia y los principios de empatía en la sociedad.

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Las autoridades reiteraron el llamado a denunciar cualquier caso de maltrato animal y recordaron que este tipo de conductas pueden acarrear sanciones penales y administrativas.