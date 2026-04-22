Bucaramanga le apuesta a ser capital de eventos para dinamizar su economía

Convertir a Bucaramanga en un referente nacional de eventos y espectáculos es una de las apuestas centrales de la actual administración municipal. La estrategia, que busca dinamizar la economía local, ya comienza a mostrar resultados y se proyecta como uno de los pilares del desarrollo de la ciudad.

Así lo explicó Juan Camilo Beltrán Domínguez, asesor de competitividad de la Alcaldía, quien aseguró que el objetivo es consolidar a la capital santandereana como “la capital de los eventos en Colombia”, aprovechando su vocación para el turismo de convenciones, conciertos y encuentros empresariales.

“Los estudios muestran que Bucaramanga tiene una orientación clara hacia el turismo de eventos. Por eso le estamos apostando con fuerza a atraer este tipo de actividades”, señaló.

La meta es cerrar el año con cerca de 300 eventos realizados, lo que equivaldría a casi una actividad diaria en la ciudad.



Uno de los ejemplos recientes fue el concierto del artista urbano J Balvin, que, según cifras de Fenalco, dejó un movimiento de la economía entre los $8.000 y $15.000 millones. Además, generó alrededor de 2.000 empleos temporales y elevó la ocupación hotelera a cerca del 70 %.

Más allá del espectáculo, el impacto se extiende a distintos sectores. “Cuando alguien viene a un evento, no solo asiste al concierto. También consume en restaurantes, visita centros comerciales o recorre sectores como el distrito del calzado. Eso fortalece la economía local”, explicó Beltrán.

La agenda de eventos continuará en los próximos meses con la llegada de artistas de talla internacional como Kany García, Grupo Firme y Carlos Vives, en el marco de la Feria Bonita, que se realizará del 3 al 13 de septiembre y que incluirá un mega concierto en el estadio Américo Montanini.

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Desde la Alcaldía también trabajan en mejorar las condiciones para atraer estos eventos, con énfasis en seguridad, orden urbano, infraestructura y, especialmente, conectividad aérea.

En ese frente, Beltrán destacó que Bucaramanga cuenta actualmente con 12 rutas nacionales directas y una internacional, y recordó la apertura de una nueva conexión. A partir del 17 de junio comenzará a operar el vuelo directo Bucaramanga-Aruba, a través de la aerolínea de bajo costo Wingo.

“Facilitar la llegada de visitantes es clave. Entre más conexiones tengamos, más atractiva se vuelve la ciudad para eventos y turismo”, afirmó.

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La nueva ruta no solo busca impulsar el turismo, sino también abrir oportunidades comerciales para productos santandereanos en el Caribe.

Con el apoyo de entidades como Destino Santander y el trabajo articulado con operadores como Aeropuertos de Oriente, la administración municipal insiste en que la ciudad avanza hacia un modelo económico basado en el turismo de eventos, con la expectativa de atraer más visitantes y fortalecer distintos sectores productivos.