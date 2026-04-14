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Paro campesino impacta precios de alimentos en Santander; hay escasez de productos

Una reunión que se realizará este martes 14 de abril en Bucaramanga entre líderes de la protesta, Mininterior e Igac, determinará el futuro de la protesta.

Campesinos en el paro de Lebrija.jpg
Blu Radio. Campesinos en el paro de Lebrija //Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 14 de abr, 2026

Las protestas campesinas por el aumento en los avalúos catastrales ya comienzan a sentirse en los hogares santandereanos. Comerciantes y consumidores advierten escasez de algunos productos y alzas en los precios debido a las dificultades en el transporte de alimentos.

En supermercados, tiendas y fruvers, los ciudadanos reportan estanterías con menos oferta. “Absolutamente nada, de verdad. Hace muchísimo faltan productos: ya no hay huevos, no hay verdura, no hay papel. Incluso crema de leche u otras cosas que uno necesita no se consiguen”, relató una usuaria de un supermercado.

Los pequeños comerciantes también enfrentan un panorama complejo. Euclides Rojas, propietario de un micromercado y fruver, aseguró que varios productos básicos han subido de precio y son cada vez más difíciles de conseguir.

“La papa está más cara, la cebolla larga, la arracacha, el pimentón… todo ha subido. Es una situación difícil tanto para el que compra como para el que vende”, explicó.

A esto se suma el incremento en los costos de transporte. Según Rojas, la espera de los camiones eleva costos y, en consecuencia, el precio final de los alimentos.

Otro comerciante del sector coincidió en que la falta de abastecimiento es evidente. Indicó que productos como el brócoli, el limón y otras verduras escasean.

“No llega mercancía suficiente para cubrir la demanda. Todo está en déficit y, por ejemplo, la libra de limón ya alcanza los 4.000 pesos”, afirmó.

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Desde la Central de Abastos de Bucaramanga, su coordinador de operaciones, Alfonso Peñaloza Bueno, confirmó que las manifestaciones han generado una reducción en el acopio de productos. Sin embargo, aclaró que por ahora no se registra un desabastecimiento total.

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“El menor volumen de ingreso ha provocado alzas en productos como la papa amarilla, cebolla cabezona, fresa, apio y arracacha”, indicó, al tiempo que explicó que los incrementos también responden al uso de rutas alternas, lo que eleva los costos logísticos.

Pese a la situación, desde Centroabastos señalaron que la central continuará operando las 24 horas para garantizar el ingreso de alimentos y mitigar el impacto en el abastecimiento.

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Entre tanto, el panorama sigue siendo incierto para comerciantes y consumidores, a la espera de que se normalice la movilidad en las vías del departamento tras los acuerdos alcanzados entre campesinos, autoridades y el Igac, instituto que se comprometió a revisar los avalúos catastrales.

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