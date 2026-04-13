"Yo no organizo paros": gobernador de Santander rechaza advertencia de Petro y le pide liderar

Sube la tensión entre el Gobierno Nacional y las autoridades regionales por la crisis del impuesto predial en Santander, el gobernador Juvenal Díaz respondió con dureza al presidente Gustavo Petro, quien lo advirtió públicamente sobre posibles sanciones si no se logran acuerdos con los alcaldes.

“¿Advertido de qué?”, lanzó el mandatario departamental, dejando claro que no está dispuesto a asumir responsabilidades que, según él, no le corresponden.

Díaz fue enfático en que el paro no es promovido por la Gobernación y que quienes hoy están en las vías son campesinos afectados por decisiones del orden nacional: “Le guste o no al presidente, los que están protestando son campesinos”, afirmó.

Según explicó, el origen de la crisis está en la Resolución 2057 y en los avalúos catastrales definidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que habrían generado incrementos desproporcionados en el valor de los predios.



El gobernador reveló casos que han encendido la indignación en el campo, propiedades que pasaron de valer 200 millones a 2.600 millones de pesos, “eso no solo impacta el predial, vuelve a los campesinos ricos en el papel, tienen que pagar impuesto al patrimonio, y cuando vaya a vender el lote o la parcela, pues tiene que liquidar los gastos notariales sobre ese valor, lo que los campesinos no tienen para pagar, eso es lo que ellos están reclamando”, advirtió.

Frente a la exigencia del presidente Petro de que se ajusten las tarifas, Díaz insistió en que los alcaldes liquidan el impuesto con base en esos avalúos, por lo que el problema de fondo no está en las administraciones locales.

“A mí no me pueden obligar a hacer lo que no está a mi alcance, yo no puedo modificar las resoluciones del IGAC ni ordenarles a los alcaldes”, señaló, marcando distancia frente a las advertencias del Gobierno nacional.

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El gobernador también hizo un llamado directo al presidente para que se involucre en el diálogo y conozca de primera mano la situación, “yo invito al presidente a que ojalá nos acompañara, así fuera de manera virtual en esta reunión, para que se dé cuenta de que los que están protestando acá no son ricos, son personas de diferentes movimientos, incluso que lo apoyaron a él, como lo han manifestado, y todavía lo apoyan para sus fines políticos, pero que hoy tienen un problema que hay que solucionárselo”, reiteró.

“Acá no se trata de pelear, se trata de liderar": Díaz insistió en que la salida no está en las amenazas ni en “echar culpas”, sino en un trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y los alcaldes para corregir lo que calificó como el “problema madre” los avalúos catastrales.