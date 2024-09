Paro de camioneros tiene atrapadas a 80 personas en Terminal de Transporte de Ocaña

Varias familias que viajaban desde la Costa Atlántica con destino a la ciudad de Cúcuta, en Norte de Santander, no pudieron continuar su recorrido debido a los bloqueos que se presentan en ese departamento en el marco del paro camionero. El bus de transporte intermunicipal no pudo continuar en tránsito y los conductores no tuvieron más remedio que hacer estancia en Ocaña.

Desde el pasado lunes, 80 ciudadanos entre adultos, niños y adultos mayores, pernoctan en la Terminal de Transportes de Ocaña pues se quedaron sin dinero para poder pagar un hotel y alimentación. Desde entonces sobreviven con las ayudas que reciben por parte de las directivas de la terminal, el gremio de comerciantes y las empresas transportadoras.

Para poder alimentarlos se crearon ollas comunitarias y los trabajadores de la terminal se vistieron de chef y meseros para cocinar y llevarles a la mesa cada plato de comida.

"Así lo vamos hacer hasta que nos sea posible y sigamos recibiendo ayudas en cuanto a verduras o cualquier otro alimento que podamos preparar", dijo Yules Almanya, gerente de la central de transportes.

Además, se gestiona un corredor humanitario que permita que cada uno de ellos pueda llegar hasta su lugar de destino y continuar compartiendo con sus familias.