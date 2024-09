Caos en Terminal de Transportes de Bucaramanga por paro camionero; pasajeros afectados

La movilidad en Santander está colapsa debido a los bloqueos en 19 puntos estratégicos de seis vías principales del departamento, consecuencia directa del paro nacional de camioneros. Estos cierres han generado una situación caótica, afectando a miles de personas que intentan desplazarse dentro y fuera deBucaramanga.

En la terminal de transportes de Bucaramanga, la situación es crítica. Desde el inicio de los bloqueos, las empresas de transporte han suspendido la salida de vehículos hacia destinos como Barrancabermeja, Cúcuta, Bogotá y Cali. Pasajeros que habían programado sus viajes para días anteriores se encuentran atrapados en la terminal, muchos de ellos sin un lugar adecuado para dormir.

Carolina Pinto, una pasajera que espera viajar a Cali desde el domingo 1 de septiembre, relata la angustiante experiencia que ha vivido.

“Estoy aquí desde el domingo. Se suponía que el bus salía a las seis de la tarde, luego dijeron que a las 10 de la noche, pero nada. Me ha tocado dormir en estas sillas porque no hay más. Si me muevo, puedo perder la oportunidad de viajar si se libera un bus. Aquí hay personas de la tercera edad y niños, ha sido un caos. Pedí la devolución del dinero para intentar tomar un vuelo, pero solo me ofrecieron la mitad del pasaje”.

Otra pasajera afectada, Marta Lucía Guzmán, quien intentaba regresar a Barrancabermeja después de una cita médica en Bucaramanga, esto dijo: “compramos pasajes en Contransmagdalena y salimos a las 5:00 p.m. el lunes 2 de septiembre, pero en Lebrija quedamos atrapados en un trancón durante tres horas y el bus nos devolvió a Bucaramanga. Desde entonces, hemos estado durmiendo en la terminal, esperando que vendan pasajes. Hacemos un llamado al presidente Gustavo Petro para que solucione esta situación cuanto antes, porque en últimas, es el pueblo el afectado”.

La crisis no solo afecta a quienes utilizan el transporte terrestre. En el aeropuerto internacional Palonegro, los pasajeros también se enfrentan a serios problemas debido a los bloqueos en la vía de acceso.

Hernando Hernández, un pasajero con una conexión hacia Estados Unidos, expresó su preocupación: “Mi vuelo de Bucaramanga a Bogotá estaba programado para llegar a las 8:30 de la mañana, pero ahora llegará a la misma hora que mi conexión a Estados Unidos. No sé cómo me va a solucionar la aerolínea, probablemente me reprogramen para un vuelo más tarde”.

Conductores de vehículos de servicio especial también han sido gravemente afectados. Uno de ellos narró cómo estuvo atrapado en la congestión desde las 4:00 a.m. hasta las 5:15 a.m., este martes 2 de septiembre, cuando finalmente se abrió la vía.

“Iba con unos pasajeros que tenían vuelo internacional y lograron llegar a tiempo, pero la situación es difícil y nos afecta a todos, tanto a los pasajeros como a nosotros los conductores”, señaló.

Javier Bueno, otro pasajero que viajaba hacia Bogotá, relató cómo tuvo que improvisar para llegar a tiempo al aeropuerto: “Mi vuelo era a las 7:00 de la mañana, pero me encontré con el trancón en la vía al aeropuerto. Me tocó bajarme del carro y coger una moto para llegar, pero al final me dijeron que el vuelo había sido reprogramado”.

En Santander, la Federación de Empresarios de Biocombustibles y Energéticos confirma la escasez de combustible en el sur del departamento debido a que los vehículos que llevan la gasolina y el ACPM a las estaciones de servicio de municipios como San Gil, no han podido llegar por los bloqueos sobre la vía nacional entre Bucaramanga y la capital turística de Santander.