Desatención del Gobierno está agudizando paro, dice alcalde de Bucaramanga

Bucaramanga es otra ciudad que está atravesando una complicada situación debido a losbloqueos que han afectado gravemente la movilidad, el transporte de alimentos y la educación. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el alcalde Jaime Andrés Beltrán se refirió a los puntos críticos e hizo un llamado al Gobierno nacional sobre el paro camionero.

Uno de los puntos críticos es el bloqueo en la vía entre Bucaramanga y la costa, conocido como Vijagual, el cual ha generado complicaciones en el transporte de alimentos y en el acceso de estudiantes a la ciudad a través del transporte escolar, según detalló. A pesar de haberse conciliado corredores humanitarios en ciertos momentos, la situación se ha agravado debido a los “enfrentamientos entre la comunidad y los manifestantes”.

El alcalde Beltrán mostró, además, su inconformidad con la falta de seriedad por parte del Gobierno nacional en la solución de esta crisis. Señaló que “se han sentado con grupos armados y terroristas”, pero no han sido capaces de reunirse con los transportadores para encontrar una solución de fondo; recalcó las complicaciones que enfrenta Bucaramanga, como la afectación a la movilidad, el desarrollo económico y la educación.

"Yo de manera puntual he venido siendo insistente en que a este tema no se le puede dar largas y he sido muy crítico en que se han sentado con grupos armados, con terroristas, se han sentado con todo el mundo y ahora no son capaces de sentarse con los transportadores. Lo que muchos no entienden es que zonas como Bucaramanga tiene dos complicaciones gigantes, porque al final van complicando la movilidad, van complicando el desarrollo económico, van complicando el tema educativo, pero ya Santander completa 16 puntos críticos y sentimos como que ese esa desatención, buscando como tratar de dejar pasar el problema, lo que está es agudizando el enfrentamiento entre comunidades y transportadores", precisó.

Publicidad

El mandatario local añadió que ha habido diálogo con el Gobierno nacional, pero que no hay una propuesta oficial ni se sabe cuáles sectores se sentarán a negociar. Por eso, hizo hincapié en la importancia de que todos los sectores estén representados para lograr una solución. Por su parte, los camioneros no tienen una propuesta concreta y el Gobierno se ha mantenido firme en no bajar el incremento en el precio del ACPM.