Piden a la Contraloría investigar varias obras inconclusas encontradas en Bucaramanga

El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, dijo que pedirá a la Contraloría hacer una auditoría por las obras inconclusas que quedaron en la ciudad, entre ellas varios parques, que tienen retrasos, sobrecostos y deficiencias en materiales que usaron para estas. Pese a ello que buscará los recursos para terminarlas.

“Yo no voy a responder por las cosas que estoy encontrando porque mi labor como Alcalde actual es denunciarlas y hemos pedido una investigación forense a la Contraloría y a diferentes entes para que entren a investigar y sean ellos mismos los que analicen la información que estamos encontrando, la puedan poner en evidencia y puedan asumir las sanciones correspondientes, porque ya no es simplemente de equipos contrarios políticos, no. Se trata de obras con más de 9 meses de retraso”, dijo el alcalde de Bucaramanga Jaime Beltrán.

En algunas obras Beltrán explicó que se han encontrado sobrecostos que pueden superar los mil millones de pesos.

“Se trata de obras con más de mil millones de sobrecosto y lo que más preocupa es que no hay claridad de muchos de los materiales que le pusieron a muchas de las obras, no seremos nosotros los que entremos a hacer esa inspección, serán los entes de control y por eso hemos pedido una auditoria forense para que puedan darnos realmente claridad y responder los que tienen vinculación en cada uno de estos hechos”, afirmó el Alcalde Beltrán.

Entre los hechos que serán investigados están los materiales que se usaron para la obras en algunos parques de Bucaramanga.

“Hemos encontrado el tema de atrasos y sobrecostos y estamos investigando el tema de materiales, el uso de los materiales que se han implementado para muchas de estas obras, por eso deben ser los entes de control los que entren a verificar, porque nuestra labor puntual naturalmente es venir a asumir el control ya deben ser ellos los que establezcan el camino a dar y cuáles son las cosas que se encuentran sobre esta investigación, por eso hemos pedido nuevamente una auditoria forense”, agregó Beltrán.

De igual forma Beltrán explicó que las obras se van a terminar, pero aclaro que los hallazgos que han denunciado serán investigados.

“Nosotros las vamos a terminar, los recursos no están, pero los vamos a buscar porque los bumangueses no pueden pagar por la falta de planeación y la irresponsabilidad de muchas personas a la hora de ejecutar, pero las obras se van a terminar. Nosotros buscaremos el recurso por el bienestar de los bumangueses, pero ellos tendrán que pagar por los hechos que estamos encontrando”, finalizó Beltrán.

