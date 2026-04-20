Polémica en Santander por sacerdote que critica fórmula presidencial homosexual; hay video

El portal de noticias El Regional dio a conocer un hecho registrado en medio de una homilía celebrada el pasado domingo 19 de abril, donde el sacerdote Gabriel Vargas, del municipio de Valle de San José, generó polémica tras referirse a la coyuntura política nacional y, en particular, a la fórmula vicepresidencial de la senadora Paloma Valencia, integrada por Juan Daniel Oviedo.

Durante la eucaristía de las 6:30 de la mañana, el religioso aseguró que no pretendía hablar desde una postura política, sino “desde el punto de vista sociológico”. Sin embargo, sus declaraciones incluyeron fuertes críticas a sectores políticos y cuestionamientos frente a la orientación sexual del candidato.

“Yo no quiero hablar de política, sino desde el punto de vista sociológico. Los que se creen buenos y se creen de derecha son los más ladrones, los más sinvergüenzas y los más asesinos (…) Los de izquierda son malos, pero los de derecha son peores. ¿Cómo es posible que una candidata vaya a nombrar a un homosexual de vicepresidente?”, expresó el sacerdote ante los feligreses.

Posteriormente, el padre Vargas señaló que sus palabras no tenían un carácter discriminatorio, sino moral.



“Yo estoy hablando del punto de vista moral, no del punto de vista discriminatorio. Todas las personas merecemos respeto y merecemos apoyo por ser humanos”, afirmó el religioso en la homilía.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial por parte de la Iglesia Católica frente a este caso, ni de los mencionados en las declaraciones.