Policía resultó herido por evitar agresión a un habitante de calle en Bucaramanga

Un procedimiento policial en el barrio Girardot de Bucaramanga terminó con un uniformado lesionado y un hombre capturado, luego de que el Policía interviniera para evitar la agresión contra un habitante en condición de calle.

Los hechos ocurrieron en la calle 27 con carrera 4, donde patrullas que realizaban labores de vigilancia observaron a un ciudadano atacando a una persona vulnerable. Al intentar controlar la situación y realizar un procedimiento de verificación, el presunto agresor reaccionó de manera violenta.

De acuerdo con la información oficial, el hombre comenzó a lanzar insultos contra los uniformados y posteriormente atacó físicamente a uno de ellos, causándole lesiones. Ante la situación, fue necesario el apoyo de otras unidades para controlar el altercado.

El capturado fue identificado como César Leonardo Ramírez Ramírez, de 28 años y de nacionalidad venezolana, quien deberá responder ante la autoridad competente por el delito de violencia contra servidor público.



El policía herido fue trasladado para recibir atención médica, mientras se evalúa la gravedad de las lesiones.

El comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general William Quintero Salazar, rechazó lo ocurrido y aseguró que este tipo de hechos reflejan problemas de intolerancia que afectan la seguridad en la ciudad.

“El caso es reprochable desde todo punto de vista. Nuestros uniformados estaban cumpliendo con su deber al intentar proteger a un ciudadano y fueron atacados por personas que, al parecer, se encontraban bajo efectos del alcohol y otras sustancias”, señaló el oficial.

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El alto mando también advirtió sobre el incremento de situaciones de violencia derivadas de riñas e intolerancia social, e insistió en la necesidad de fortalecer la convivencia ciudadana.