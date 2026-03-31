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Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Policía resultó herido por evitar agresión a un habitante de calle en Bucaramanga

Policía resultó herido por evitar agresión a un habitante de calle en Bucaramanga

El hombre señalado de golpear al Policía, quien intentaba evitar una agresión a un habitante de calle, fue capturado.

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