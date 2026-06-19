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Premian a FCV por dispositivo para pacientes con enfermedades respiratorias

La distinción destaca una solución creada por la Fundación Cardiovascular de Colombia que permite administrar medicamentos inhalados y controlar el suministro de oxígeno que recibe el paciente.

foto Víctor Raúl CAstillo FCV.jpeg
Víctor Raúl Castillo, CEO de la Fundación Cardiovascular de Colombia, recibe el premio
// FCV
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de jun, 2026

La Fundación Cardiovascular de Colombia (FCV) fue galardonada con el Premio Invenciones que Transforman la Salud en Dispositivos Médicos 2026, otorgado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), gracias al desarrollo de una tecnología orientada a mejorar la atención de pacientes con enfermedades respiratorias.

El reconocimiento, entregado en la categoría Salud en Acción, fue recibido por el CEO de la FCV, Víctor Raúl Castillo Mantilla, en representación de la institución.

La distinción destaca a CONTROlizer, una solución creada por el equipo de Innovación de la Fundación Cardiovascular de Colombia que permite administrar medicamentos inhalados y controlar de manera precisa el suministro de oxígeno que recibe el paciente.

Según la entidad, esta tecnología contribuye a brindar una atención más segura y eficiente, especialmente para personas que requieren tratamientos respiratorios especializados.

Desde la FCV señalaron que este desarrollo es resultado de su apuesta permanente por la investigación científica, la innovación y la generación de herramientas tecnológicas que respondan a las necesidades del sector salud.

El premio entregado por la ANDI reconoce iniciativas que generan un impacto positivo en la calidad de vida de los pacientes y promueven avances significativos en la atención médica.

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Para la Fundación Cardiovascular de Colombia y el Hospital Internacional de Colombia (HIC), este reconocimiento ratifica el papel de la institución como referente nacional en investigación, desarrollo tecnológico e innovación aplicada a la salud.

“Este logro refleja nuestro compromiso con la investigación, el desarrollo tecnológico y la búsqueda constante de soluciones que generen un impacto real en la vida de los pacientes”, destacó la organización tras recibir la distinción.

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