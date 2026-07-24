Preocupación por escalada de homicidios en Bucaramanga y el área; piden más Policías

La ola de homicidios registrada durante la última semana en Bucaramanga y el área metropolitana encendió las alarmas de las autoridades de Santander. En apenas siete días, diez personas fueron asesinadas en hechos ocurridos en Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, una situación que llevó a la Gobernación a solicitar mayor respaldo del Gobierno Nacional para enfrentar el recrudecimiento de la violencia.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, advirtió que el incremento de los asesinatos estaría relacionado con disputas entre estructuras delincuenciales en el área metropolitana.

"Se nos ha presentado un aumento de sicariatos en Bucaramanga en los últimos días. Esto responde a disputas entre bandas delincuenciales por el control del microtráfico", señaló el mandatario.

Ante este panorama, el gobernador anunció que solicitará al Ministerio de Defensa el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Fuerza Pública para contener estas estructuras criminales y evitar que continúe el aumento de hechos violentos.



"Vamos a pedir el apoyo y el aumento de capacidades al Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, para poder combatir estas actividades ilegales que dañan la seguridad del departamento", afirmó Díaz.

Ante el aumento de sicariatos en Bucaramanga y su área metropolitana, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, pidió al Gobierno Nacional reforzar el pie de fuerza. El mandatario aseguró que se necesitan más policías y militares para enfrentar la ola de violencia #MañanasBlu pic.twitter.com/eLGvOjDFwW — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) July 24, 2026

El mandatario reconoció que, pese al panorama de incertidumbre que atraviesa el país en materia de orden público, Santander había logrado mantener indicadores de seguridad relativamente estables. Sin embargo, aseguró que la reciente escalada de homicidios representa una amenaza que exige una respuesta inmediata y coordinada entre las autoridades nacionales, departamentales y municipales.

Las autoridades mantienen el seguimiento a los recientes casos de sicariato y avanzan en las investigaciones para identificar y capturar a los responsables, mientras se refuerzan las estrategias para frenar la disputa entre organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes que, según la Gobernación, estaría detrás del incremento de la violencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

