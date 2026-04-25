Primer Centro de Monitoreo en Santander reforzará la seguridad en el Magdalena Medio

Una nueva capacidad estratégica para fortalecer la seguridad y mejorar el control territorial comenzó a operar en el Magdalena Medio con la puesta en marcha del primer Centro Integrado de Monitoreo, Verificación y Reacción Inmediata (CIMVRI), que será operado por la Quinta Brigada del Ejército Nacional.

La iniciativa, liderada por el gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, busca optimizar la respuesta de la fuerza pública frente a situaciones de riesgo en una de las regiones más complejas del país en materia de orden público.

“Desde que llegué a la Gobernación quería ayudar a la fuerza pública a mejorar sus capacidades de vigilancia y seguridad. Con lo que entregamos hoy se van a salvar vidas”, afirmó el mandatario.

El CIMVRI integra un moderno sistema de seguridad que incluye drones de monitoreo permanente, conectividad satelital, plataformas de seguimiento, sistemas avanzados de comunicación y herramientas tecnológicas que permiten analizar información en tiempo real.



Además, cuenta con un centro de mando móvil, vehículos especializados, motocicletas y unidades operativas que facilitarán una mayor maniobrabilidad y despliegue en zonas urbanas y rurales.

Esta infraestructura permitirá reducir significativamente los tiempos de respuesta. Según explicó el gobernador, tareas que antes podían tardar varias horas ahora podrán ejecutarse con mayor rapidez y precisión gracias al uso de tecnología.

El sistema inicia operaciones desde nodos ubicados en Barrancabermeja, San Vicente de Chucurí y Cimitarra, puntos clave para ampliar la cobertura y reaccionar de forma oportuna ante cualquier amenaza.

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Asimismo, el centro tendrá un papel estratégico en la protección de corredores viales y activos críticos del sector energético, así como en la seguridad del distrito petrolero y del municipio de Puerto Wilches, territorios fundamentales para la estabilidad del Magdalena Medio.

La implementación de este sistema se da en medio de la compleja situación de seguridad en la región, donde tienen presencia grupos armados como el ELN, disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales.

Ante este panorama, las autoridades destacaron que el CIMVRI permitirá fortalecer el control territorial, anticipar amenazas y mejorar la capacidad de reacción de la fuerza pública.

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El gobernador anunció que este sistema hace parte de un plan piloto que será fortalecido progresivamente y replicado en otras zonas del departamento.

Además, confirmó la entrega de nuevas unidades tecnológicas tanto al Ejército Nacional como a la Policía, con el fin de seguir modernizando las capacidades de seguridad en Santander.

Con esta apuesta, la Gobernación y las Fuerzas Militares buscan consolidar una estrategia integral que permita proteger a la población, combatir las economías ilícitas y garantizar la estabilidad en el Magdalena Medio.