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Procuraduría formuló cargos a alcalde de San Gil por presunta contratación irregular

Según la Procuraduría, habría una inhabilidad para celebrar el contrato de prestación de servicios en la Alcaldía de San Gil.

Alcalde de San Gil.jpg
Por: Redacción BLU Radio Santander
|
Actualizado: 19 de may, 2026

La Procuraduría Provincial de Instrucción de San Gil formuló pliego de cargos contra el alcalde de ese municipio, Edgar Orlando Pinzón Rojas, por presuntas irregularidades en la contratación de una funcionaria durante la vigencia 2024.

La investigación disciplinaria se originó tras una denuncia presentada por una ciudadana, en la que se señala que el mandatario habría suscrito un contrato de prestación de servicios con Daisy Yaneth Rodríguez Bayona, pese a que presuntamente existía una inhabilidad contractual.

Según el organismo de control, la mujer contratada sería pariente en segundo grado de consanguinidad de Germán Yesid Anaya, quien para la época de los hechos se desempeñaba como secretario de Hacienda del municipio de San Gil.

La Procuraduría investiga si con esa contratación se vulneró el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido para la contratación pública, al considerar que existía un posible vínculo familiar que impediría la celebración del contrato.

Dentro del proceso, el ente disciplinario también advirtió que la conducta investigada podría constituir una falta disciplinaria relacionada con el desconocimiento de los principios de transparencia y legalidad en la administración pública.

Ahora, el alcalde deberá responder dentro del proceso disciplinario mientras la Procuraduría avanza en el análisis de pruebas y determina si existió responsabilidad en los hechos investigados.

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