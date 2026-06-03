Procuraduría suspende cobro a taxistas para ingresar al túnel del aeropuerto Palonegro

La Procuraduría General de la Nación informó que fue suspendido el cobro de carnetización que se exigía a los conductores de taxi para acceder al túnel del Aeropuerto Internacional Aeropuerto Internacional Palonegro, una medida que se logró en el marco de una actuación preventiva que el Ministerio Público adelanta desde 2024.

Según la entidad, la decisión representa un avance en la búsqueda de soluciones a las problemáticas que venían denunciando los transportadores que prestan servicio en la terminal aérea que sirve a Bucaramanga y su área metropolitana.

La Procuraduría explicó que durante los últimos dos años lideró y participó en diversas mesas técnicas interinstitucionales, espacios de diálogo y requerimientos dirigidos a las autoridades competentes, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Transporte. Estas normas prohíben cobros irregulares y prácticas que puedan generar monopolios o restringir la libre operación del servicio público de transporte en aeropuertos y terminales.

De acuerdo con el organismo de control, la suspensión del cobro fue posible gracias a la articulación entre las entidades involucradas en la operación del aeropuerto y el servicio de transporte público individual.



Además de eliminar este cobro, durante las mesas de trabajo se acordaron compromisos para fortalecer los controles operativos, revisar las condiciones de acceso y operación de los taxis en la terminal aérea y avanzar en estudios relacionados con movilidad y señalización.

La Procuraduría también señaló que se están evaluando alternativas para mejorar la conectividad hacia el aeropuerto mediante opciones de transporte público colectivo, con el objetivo de ampliar las posibilidades de desplazamiento para los usuarios.

La actuación preventiva continuará con seguimiento permanente por parte del Ministerio Público para verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos y garantizar que las medidas adoptadas beneficien tanto a los pasajeros como a los conductores que prestan el servicio en el principal aeropuerto de Santander.