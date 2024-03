Rodolfo Hernández reaparece para quejarse de la política: "Creí que podía cambiar las cosas"

"La política enfermó mi vida", así se llama el primer video que se publicó a través de las redes sociales del exalcalde de Bucaramanga y excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien, a través de un comunicado, informó que utilizará este formato "para dirigirse a todos los colombianos que quieran escuchar la verdad de su historia y las razones que lo llevaron a esta situación que cambió su vida para siempre".

En la grabación, que tiene una duración de 1 minuto y 56 segundos, el exalcalde de Bucaramanga empieza agradeciendo a los millones de colombianos que le enviaron mensajes de apoyo y cariño después de haber contado públicamente que padecía cáncer terminal.

"Yo no le tengo miedo a la política que enfermó mi cuerpo, yo le tengo miedo es a lo que hacen los políticos en contra de la gente. Yo entré a la política impulsado por los valores de lógica, ética y estética. Yo creía que podía cambiar las cosas...", dijo Hernández.

El exmandatario de los bumangueses se refirió después a su paso por la alcaldía: "Desde el primer día que llegué a la alcaldía me di cuenta de toda la burocracia y la politiquería que arman los políticos para no dejar que se hagan las cosas… me ataron de pies y manos, me marcaron la cancha, me pusieron palos en la rueda… así es la política. Y el combo que tienen armados los políticos en alcaldías y gobernaciones es una máquina de impedir y hacer solamente lo que les conviene a ellos y no lo que le conviene a la gente".

Pero Hernández fue más allá respecto a su sentir frente a la clase política con la que compartió y dijo: "si la gente tiene que vivir rodeada de basuras toda la vida, no les importa… así es de sucia la política y los políticos que viven de ella".

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández en un primer vídeo señala que la política enfermó su cuerpo. "Me ataron de pies y manos (...) Si la gente tiene que vivir rodeada de basuras, no les importa. Así es de sucia la política" #VocesySonidos pic.twitter.com/nztsUhrTbm — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) March 27, 2024

Por último, el excandidato presidencial dijo que sigue firme como un roble y expresó "estoy un poco más viejo y un poco más sabio, y aún tengo la vida", dijo.

Todavía no hay certeza de cuántos videos publicará Rodolfo Hernández.