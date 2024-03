"Siempre supe que iba a despertar envidias": esposa de Rodolfo Hernández tras condena por corrupción

Tres días después de haber sido condenado el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por corrupción en el caso conocido como Vitalogic, su esposa Socorro Oliveros publicó una corta carta en su cuenta en X donde agradeció por las manifestaciones de cariño hacia Rodolfo y dijo que el excandidato presidencial se siente tranquilo.

Dice la carta que: "fui la primera que se opuso a su entrada a la política, pero que lo entendía, estaba cansado de ver como se robaban la plata como lo que pagaba su empresa en impuestos nunca se veía reflejado en mejorar la vida de los ciudadanos”

También que siempre supo que su participación en la política iba a despertar envidias.

“Siempre supe que esto iba a despertar envidias y enemistades, porque el mundo de la política, por lo general es así, tristemente, personas como Rodolfo y yo que somos trabajadores, limpios, honrados y sinceros íbamos a tener dificultades en el camino”.

Respecto a la situación actual pic.twitter.com/XBlUjgN7W5 — Socorro Oliveros (@socorrooliveros) March 15, 2024

Publicidad

El pasado 14 de julio, Rodolfo Hernández, en medio de la audiencia de juicio oral en la que fue condenado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos por el caso conocido como Vitalogic, por haberse interesado en un contrato de consultoría que firmó la empresa de Aseo de Bucaramanga, Emab, para los pliegos de la licitación de la nueva tecnología en el botadero de basuras El Carrasco, Hernández reveló que padecía de un cáncer terminal.

“Atendieron mi llamado de que el médico me atendiera, tengo cáncer terminal, gracias por haberme dado ahí donde no es, donde duele, de todo me esperaba, menos terminal, por cosas que no hice, gracias señor juez, muy amables”, dijo Hernández en medio de la audiencia.

Publicidad

Durante el proceso en su contra, la Fiscalía sustentó el interés indebido en el contrato de consultoría con varios correos electrónicos a través de los cuales allegaron la propuesta de Jorge Alarcón, correos que servirían de pruebas del ente acusador para exponer lo que pretendían hacer Hernández y su hijo para favorecerse con la adjudicación de ese contrato a la empresa Vitalogic.

El Juez 10 Penal del Circuito de Bucaramanga, Cesar Valencia, explicó que, aunque el sentido del fallo es condenatorio Rodolfo Hernández no será capturado por su avanzada edad y porque padece una enfermedad grave.