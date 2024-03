La condena de el exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández por el caso Vitalogic, aunque no se ordenó su captura, ha provocado varias reacciones, incluyendo la de la panelista de Mañanas Blu Paola Ochoa, quien en campaña presidencial del 2022 estuvo a punto de convertirse en la fórmula vicepresidencial de Hernández, pero renunció a la propuesta por problemas personales que alegó tener en ese momento.

“Me siento triplemente engañada. Esto es realmente lamentable, casi que estoy llegando a la conclusión de que todos aquellos que se ufanan de ser los grandes lideres de anticorrupción, son los más corruptos”, dijo Ochoa durante el debate de Mañanas Blu, con Néstor Morales, al ser preguntada sobre su voto por el excandidato presidencial y cuando decidió confiar en sus promesas de campaña.

La panelista Ochoa aseguró que, en ese momento cuando le ofrecieron acompañar a Rodolfo Hernández en el cargo de vicepresidenta, en caso de ganar las elecciones en segunda vuelta presidencial contra Gustavo Petro, no lo conocía y que lo vio personalmente “una vez en la vida” y “nunca más”.

“Ni idea, por 24 horas exactamente, ese día lo conocí. Fueron como 48 horas, pero no más de dos días”, puntualizó la periodista. Aquella vez, Ochoa había señalado en Blu Radio que se sentaron a conversar por dos horas de temas que les preocupaban y, en ese encuentro, Hernández le dijo que consideraba que ella era “franca, directa y sin pelos en la lengua”.

Campaña presidencial del 2022

Fue en febrero de 2022 cuando Rodolfo Hernández reveló que, en medio de su camino para llegar a la Presidencia, había ofrecido a la periodista Paola Ochoa ser su fórmula a la Vicepresidencia de la República para las elecciones de la época.

Ahí, cabe recordar, Ochoa aún hacía parte de la mesa de Mañanas Blu, pero renunció al aire para poder aceptar dicha propuesta, la cual nunca llegó a concretarse porque, horas después, ella misma contó que tenía problemas familiares que le impedían seguir con esas aspiraciones políticas, un anuncio que sorprendió a los votantes.

Ese día, Paola Ochoa mencionó que, tras la insistencia del equipo del exalcalde, aceptó una reunión en Bogotá en la que Hernández le ofreció la Vicepresidencia, a lo que ella le respondió que nunca había incursionado en política ni había tenido relación alguna con políticos.

“Yo tampoco entiendo. A uno le dicen que las cosas hay que salir a buscarlas porque nadie va a llegar a tocar a su puerta. Eso no fue lo que me pasó a mí. Yo vivo muy feliz en una vereda en Antioquia. Hace unos días me llamó y me dijo que quería hablar conmigo, le dije que de pronto estaba confundido”, dijo aquella vez.