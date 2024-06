Secuestran a policía de Bucaramanga cuando visitaba a su papá en Cúcuta; lo tendría el ELN

Ciudadanos en Bucaramanga se encuentra consternados tras el secuestro del subintendente Anderson Hernández Villar, un policía adscrito al CAI Mutis, quien fue raptado mientras se dirigía a visitar a su padre en la frontera con Cúcuta.

Según el informe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, Hernández Villar, de 30 años, no se presentó a su puesto de trabajo tras el término de sus vacaciones el pasado 1 de junio. Se supo que el oficial salió de Bucaramanga el 18 de mayo en su motocicleta personal, acompañado por su novia, una ciudadana venezolana, rumbo a Villa del Rosario, Norte de Santander. El objetivo del viaje era encontrarse con su padre, Alberto Hernández, en el sector conocido como La Parada, para luego cruzar al municipio San Josesito en el estado Táchira, Venezuela.

La pareja fue interceptada por sujetos desconocidos en un punto no especificado. La pareja del policía relató que los secuestradores subieron a Hernández Villar y su motocicleta a un camión y se lo llevaron con rumbo desconocido.

Publicidad



"Lo último que me informaron es que él viajaba para Villa del Rosario para encontrarse con el papá y unos tíos, luego no supe nada más. Me llamaron para decirme que lo habían secuestrado. Esto es muy doloroso, pido a quien lo tenga que lo devuelvan, él es papá de dos niños pequeños", contó Mariela Villa, mamá del uniformado.

Las autoridades no descartan que el policía haya sido trasladado a Venezuela, donde operan grupos ilegales como el Frente Urbano Carlos Germán Velasco Villamizar del Ejército de Liberación Nacional (ELN), conocidos por su influencia en la zona fronteriza entre Norte de Santander y Táchira.

Publicidad

El subintendente Anderson Hernández Villar, quien lleva un tatuaje del escudo de la Policía Nacional en uno de sus brazos, pudo haber sido identificado por sus captores debido a esta característica.