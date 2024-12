Seguidores del Atlético Nacional rendirán homenaje a hincha asesinada en Bucaramanga

Los actos de violencia que se registran en torno al fútbol son inexplicables. Los colores de las camisetas generan amores… pero también odio, y ese último sentimiento ha causado miles de muertes en Colombia.

El domingo pasado la violencia se tomó el estadio Pascual Guerrero de Cali por el título que alcanzaba Atlético Nacional en la Copa BetPlay luego del empate ante el América. La situación en la ‘Sultana del Valle’ se salió de control y sin explicación alguna, esa violencia se trasladó hasta Bucaramanga donde fue asesinada Paola Andrea Suárez Osorio, quien celebraba, junto a un grupo de amigos de la barra, el logro del equipo de sus amores.

Paola Andrea, de 27 años y madre de dos hijos, caminaba por la carrera 33 en Cabecera cuando fue atacada a tiros por sicarios que se movilizaban en motocicleta. Uno de sus compañeros también fue herido y se recupera en un centro médico.

¡PAOLA INMORTAL!



Tristemente anoche nos arrebataron a una amiga, una hermana, una compañera, una mamá, y de la forma más cobarde e injusta. Nos duele el alma, pero más aún nos duele ver cómo el odio y la violencia siguen arrebatando vidas.

“Tristemente nos arrebataron a una amiga, una hermana, una compañera, una mamá, y de la forma más cobarde e injusta. Nos duele el alma, pero más aún nos duele ver cómo el odio y la violencia siguen arrebatando vidas. Te recordaremos siempre con el corazón lleno de amor, porque tu luz nunca se apagará, te llevas esa copa para el cielo junto con toda la banda inmortal pero tu presencia estará con nosotros cada vez que alentemos a nuestro equipo, nunca te olvidaremos. ¡Paola inmortal!”, escribió la barra Los Del Sur Bucaramanga, a la cual pertenecía Paola Andrea.

Precisamente el colectivo barrista está convocando a una velatón como homenaje a esta mujer que perdió la vida de forma absurda. La cita es este martes, 17 de diciembre, a las 7:30 de la tarde en el parque San Pío, justo a dos cuadras al sitio donde ocurrió la tragedia.

VELATÓN EN HOMENAJE A PAOLA



Hacenos un llamado a las autoridades pertinentes agilizar la búsqueda y captura de esos delincuentes.



Lugar: Parque San Pío.

Hora: 7:30 pm.



LOS DEL SUR BUCARAMANGA 25 AÑOS

¡La Única Hinchada De La Ciudad! pic.twitter.com/McdNImrPtj — BucaramangaVerdolaga (@LDSBGA_OFICIAL) December 17, 2024

“Los Del Sur Bucaramanga no podemos seguir tolerando estos actos de violencia injustificada. No vamos a descansar hasta que no se haga justicia” publicó la barra en sus cuentas oficiales.

Cabe recordar que la Alcaldía de Bucaramanga, a través de la Secretaría del Interior, ofreció una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que conduzca a la captura de los responsables de este asesinato.

