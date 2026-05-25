Sigue la búsqueda de conductor que arrolló y causo la muerte a mujer en Floridablanca

Las autoridades de tránsito de Floridablanca continúan la búsqueda del conductor del vehículo BMW que habría arrollado y causado la muerte de la deportista Maryuri Martínez, de 35 años, en la autopista Floridablanca–Piedecuesta, y que posteriormente huyó del lugar del accidente.

El hecho ocurrió en la noche del jueves 21 de mayo, a la altura del sector de Mac Pollo, sobre la vía nacional. Según las primeras investigaciones, la mujer se movilizaba en una motocicleta de placas LTE-44D luego de terminar su jornada laboral y dirigirse hacia su vivienda, cuando fue impactada violentamente por la parte trasera por un BMW gris que, al parecer, se desplazaba a alta velocidad desde Bucaramanga.

El director de Tránsito de Floridablanca, Jahir Castellanos, desmintió versiones que han circulado en redes sociales sobre la supuesta identificación o inmovilización del vehículo involucrado en el accidente.

“El vehículo no ha sido inmovilizado ni se ha capturado ninguna persona por estos hechos”, precisó el funcionario.



Castellanos explicó que actualmente las autoridades adelantan labores de policía judicial para recopilar evidencias que permitan establecer la identidad del conductor responsable.

“Estamos recopilando entrevistas y videos de cámaras de seguridad del sector para primero lograr la identificación del vehículo, segundo, de su propietario y tercero, de quien conducía el vehículo al momento de los hechos”, indicó.

Según el director de Tránsito, el rastreo del automóvil se realiza mediante el análisis de registros audiovisuales y demás evidencias recolectadas por los investigadores.

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En las últimas horas, familiares y allegados de Maryuri Martínez realizaron un plantón sobre la autopista Floridablanca, metros adelante del sector de Papi Quiero Piña, para exigir a las autoridades celeridad en la investigación y justicia por la muerte de la deportista.

Durante la manifestación, los asistentes pidieron que el conductor sea identificado y responda judicialmente por el accidente que acabó con la vida de la mujer, reconocida por su trayectoria deportiva como gimnasta.