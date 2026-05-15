Temperatura en Barrancabermeja subió cuatro grados esta semana por el 'Superniño'

Las altas temperaturas que ya golpean a Barrancabermeja encendieron las alarmas de las autoridades. Ante la probabilidad del 60 % de que el fenómeno de El Niño llegue entre mayo y junio de este año, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo activó una estrategia preventiva para enfrentar las emergencias que podría provocar la intensa ola de calor durante el segundo semestre de 2026.

Durante una sesión extraordinaria, entidades como Aguas de Barrancabermeja, la Secretaría Distrital de Medio Ambiente y Transición Energética, la Corporacion Autonoma Regional de Santander, Cormagdalena, Bomberos Voluntarios y la Cruz Roja analizaron los riesgos que ya comienzan a evidenciarse en el Distrito.

Entre las principales preocupaciones están los incendios forestales, el desabastecimiento de agua potable, las afectaciones a cultivos, la muerte de fauna y flora por las altas temperaturas y la disminución del caudal del río Magdalena, situación que podría afectar el transporte fluvial y la economía de la región.

“Estamos en un periodo de transición; este fenómeno en Santander, específicamente en Barrancabermeja, se caracteriza por las sequías y las bajas precipitaciones que ya se están viviendo. La ciudad ya está siendo golpeada con una anomalía atmosférica de hasta 4°C, por eso es importante estar prevenidos”, advirtió Didier Gonzalez, director de Gestión del Riesgo de la Alcaldía.



La preocupación aumenta luego de la alerta emitida por el Ministerio de Minas y Energía sobre una posible reducción en los niveles de los embalses debido a las altas temperaturas y la falta de lluvias, panorama que podría generar dificultades en el suministro de agua y energía.

Frente a esta situación, el secretario de Ambiente y Transición Energética, Leonardo Granados, aseguró que ya se adelantan controles para evitar el uso irregular del agua y proteger las fuentes hídricas del Distrito.

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“Estamos liderando acciones preventivas frente a empresas que han generado contaminación en fuentes hídricas y también controles y vigilancia a estacionamientos y lavaderos ilegales que vienen haciendo uso indebido del agua”, afirmó.

Las autoridades hicieron un llamado urgente a la comunidad para ahorrar agua, evitar quemas y reportar cualquier emergencia ambiental a la línea 324 380 8821 de la Dirección de Gestión del Riesgo.

Además, anunciaron el fortalecimiento de campañas de prevención y la actualización de planes de contingencia para responder rápidamente ante cualquier emergencia derivada de la intensa ola de calor y la posible llegada del fenómeno de El Niño.