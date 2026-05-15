En huelga trabajadores de la Alcaldía de Barrancabermeja por incumplimiento salarial

Los sindicatos de trabajadores de la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja se declararon en huelga y asamblea permanente luego de denunciar el incumplimiento del acuerdo laboral contenido en el Decreto 037 de 2025, especialmente en el pago de un incremento salarial adicional del 2% pactado para 2025 y 2026.

La decisión fue tomada durante una asamblea general en la que participaron más de 350 funcionarios públicos y sindicalistas, quienes votaron mayoritariamente por iniciar la jornada de protesta. Según los líderes sindicales, son cerca de 550 trabajadores de las organizaciones sindicales Astdemp, Aserpub, Sintraprovcol, Sunet, Sintrenal y Seplos los que se sumaron a la huelga.

“Nos vamos a ubicar en una carpa en la puerta de la Alcaldía, si eso era lo que quería el administrador, aquí tiene a un pueblo y a unos funcionarios valientes en pie de lucha y unidos. Ahora va a ver cuál es la fuerza laboral del Distrito. ¡Huelga, huelga, huelga!”, expresaron durante la asamblea.

Rafael Hernández, integrante de la Asociación Sindical de Servidores Públicos de Barrancabermeja, explicó que la decisión se tomó luego de varias semanas de protestas y mesas de diálogo sin resultados.



“Declaramos en Asamblea General de todos los trabajadores, más de 550 trabajadores. La Asamblea actuó, se reunieron más de 350 trabajadores y la decisión final fue declararnos en huelga y asamblea permanente para reclamar nuestro derecho”, afirmó.

El líder sindical aseguró que el principal motivo del conflicto es el incumplimiento del aumento salarial adicional del 2% acordado con la administración municipal, el cual debía sumarse al incremento nacional decretado por el Gobierno.

Según Hernández, antes de llegar a la huelga realizaron reuniones con la administración, además de mítines y jornadas de protesta durante las últimas dos semanas, pero aseguran que el alcalde no cumplió lo pactado.

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“Se prometieron algunas cosas, pero al final el señor alcalde decidió no cumplir con lo que ya estaba acordado y eso nos ha llevado a esta situación”, indicó.

Los sindicatos también denunciaron incumplimientos en otros puntos del acuerdo laboral relacionados con salud, educación y bienestar de los trabajadores.

“El tema de las gafas, por ejemplo, no se ha cumplido. Ya llevamos todo el año y ni siquiera les han explicado a los trabajadores qué pasa con eso. También hay temas educativos que no se han solucionado”, agregó Hernández.

#Atención Funcionarios y obreros de la Alcaldía de Barrancabermeja entraron en huelga tras no llegar a un acuerdo por la convención colectiva con el alcalde Jhonatan Vásquez. Seis sindicatos van a paro desde este viernes #VocesySonidos pic.twitter.com/DcHOoP31sS — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) May 14, 2026

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El vocero aseguró que la administración argumenta falta de recursos económicos, aunque los trabajadores sostienen que sí existen recursos para cumplir con los compromisos.

“Nos dicen que no hay dinero, pero nosotros sabemos cómo se mueven las finanzas de la entidad y sabemos que sí hay dinero para que nos respondan”, puntualizó.

Los sindicatos reconocieron que la huelga podría afectar la prestación de algunos servicios de la administración distrital y generar molestias entre la ciudadanía.

“Nos preocupa mucho la ciudadanía, los usuarios, claro que sí, pero sentimos que no nos dejaron otro camino”, expresó el dirigente sindical.

La protesta ocurre luego de que el pasado 7 de mayo el Ministerio del Trabajo emitiera el Auto de Trámite 263, mediante el cual adoptó una medida preventiva para proteger la libertad sindical y la protesta pacífica de los trabajadores de la Alcaldía de Barrancabermeja.

En ese documento, el Ministerio del Trabajo ordenó a la administración distrital abstenerse de realizar actos de presión o represalia contra los sindicatos, garantizar el desarrollo de los mítines dentro del marco legal y abrir espacios de diálogo para revisar el cumplimiento del acuerdo laboral contenido en el Decreto 037 de 2025, especialmente en lo relacionado con el incremento salarial.

Además, la autoridad laboral advirtió que el incumplimiento de estas medidas podría derivar en actuaciones administrativas sancionatorias contra la Alcaldía Distrital de Barrancabermeja.