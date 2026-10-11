Una tubería averiada tiene sin agua a barrios de Barrancabermeja desde hace más de 60 horas

“Ni para un tinto tenemos agua”, así describió Vanessa Quiñónez, presidenta del barrio Villarelis 3, las dificultades que enfrentan las familias que completan más de dos días sin servicio de agua potable en Barrancabermeja, Santander.

La comunidad atribuye la emergencia a los trabajos de cambio de tuberías de aguas residuales que se adelantan en el sector. Según Quiñónez, la tubería de agua potable cedió ante la presión y el peso del terreno, lo que provocó una rotura de varios metros y obligó a intervenir la red.

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“Ya son cinco veces en el año que nos quitan el agua por el cambio de tuberías de aguas negras”, aseguró la líder comunal, quien cuestionó que las obras no hayan contado, según su denuncia, con los refuerzos necesarios para evitar daños en la red de agua potable.

Agua potable. Foto: Acueducto de Bogotá.

La situación se complicó con las lluvias, que inundaron el área de intervención y retrasaron los trabajos. De acuerdo con la presidenta de Villarelis 3, Aguas de Barrancabermeja instaló una motobomba para retirar el agua acumulada y permitir que los operarios avanzaran con la reparación.



Sin embargo, la solución inicial no habría eliminado el problema. Quiñónez explicó que, después de instalar y cubrir una tubería, se presentó una nueva dificultad: el tubo se dobló y comenzó a registrar fugas. Aunque en algunos sectores el servicio empezó a regresar, otros barrios continúan sin suministro.

Villarelis 1, 2 y 3 no tienen agua. La gente no ha podido lavar; no tenemos agua ni para un tinto. Incluso mi hija ni se ha podido bañar relató la líder comunitaria

Mientras continúan las labores para recuperar el servicio, el Cuerpo de Bomberos ha suministrado agua a las comunidades afectadas. No obstante, los habitantes advierten que la ayuda es insuficiente frente a la cantidad de familias que necesitan abastecerse.

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La preocupación es mayor en la comuna 7, una de las más extensas de Barrancabermeja y donde también hay asentamientos humanos que, según la denuncia de la comunidad, enfrentan dificultades para acceder al agua.

La emergencia mantiene a numerosas familias en medio de problemas para realizar actividades básicas de aseo, preparar alimentos y atender sus necesidades diarias. Los residentes esperan que las reparaciones permitan normalizar el suministro y que se revisen las condiciones de las obras para evitar nuevas afectaciones en la red de agua potable.

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Por ahora, la comunidad sigue pendiente de la recuperación total del servicio, mientras persisten las molestias por una interrupción que ya supera las 60 horas.