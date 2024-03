"La acabo hiju***": con video acusan de violencia intrafamiliar a presidente de Asamblea Santander

A través de redes sociales se conoció una denuncia en contra del diputado de Santander y presidente de la Asamblea, Jesús Ariza, quien en aparente estado de embriaguez agrede verbalmente a su pareja. El hecho quedó registrado en un video, donde se observa al diputado lanzando insultos en contra de la mujer.

“Malp** per** (...) Mire malp** usted piensa que no escuché el carro que se fue”, le dice el diputado.

A los reclamos de su esposo, la mujer le responde que ella estaba en casa con la mamá. Adicionalmente, le pregunta por qué estaba en esa condición. "Cuál carro si yo estoy en piyama, cuál carro y si quiere baje que mi mamá está en el salón social, qué es lo que le pasa, qué es lo que se metió usted”, le responde la mujer.

En ese momento, el diputado lanzó una dura respuesta: “Perico, el que usted me vendió a mí", se escucha en el video. (Este es el video publicado por el abogado Óscar Jair Hernández, aunque por ahora se desconoce la fecha del video)

Por el bien del Departamento, el diputado de la Asamblea de #Santander Jesús Alfredo Ariza debe apartarse de su cargo como presidente de la corporación. Esa valiosa dignidad no tiene por qué verse empañada con el lastre de sus desafortunadas acciones personales.

Blu Radio ha intentado obtener una respuesta del presidente de la Asamblea de Santander implicado en los hechos, sin embargo, hasta el momento no ha respondido al mensaje.

En el video además de se puede ver como el hombre amenaza a la mujer insinuando que le va pegar, aunque en el video no se puede ver una agresión física.

“El perico que usted me vendió a mí, porque yo soy un periquero, pruebe para que ve que yo si soy un varón”, y la mujer le contesta: “¿Cuál perico?”, y el hombre le contesta: “Sí el perico que usted me ha dado, no venga aquí a montar mundos, que lo que le falta es voltearle la jeta hij**”, y la mujer le contesta: “¿Cuál perico le he dado yo a usted?, y el hombre sigue: “El perico que me han dado los perros hijueputas que usted tiene”, se puede escuchar con claridad en el video.

Entre otras cosas el diputado de Santander Jesús Ariza (Cambio Radical) ya había sido denunciado por un presunto maltrato contra una mujer, en ese sentido la Red por los Derechos de las Mujeres en Santander. Además, la vocera del colectivo de mujeres manifestó que el diputado Ariza en este momento no puede salir del país porque tiene una restricción judicial porque al parecer ha incumplido en reiteradas ocasiones las cuotas alimentarias para su hijo, un menor de edad.

Por su parte el diputado de Santander, Giovanni Leal, pidió que los hechos sean investigados.