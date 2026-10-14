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Video: jóvenes ingresaron a nadar en embalse de Bucaramanga de 106 metros de profundidad

El Acueducto de Bucaramanga alertó sobre los riesgos de ingresar al embalse, donde está prohibido nadar por la profundidad de sus aguas y por tratarse de una fuente de abastecimiento de agua potable.

Jovenes en embalse de Bucaramanga.jpg
Blu Radio. Jóvenes en embalse de Bucaramanga //Foto: captura de video Acueducto de Bucaramanga
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Un llamado a la responsabilidad hizo el Acueducto Metropolitano de Bucaramanga (AMB) tras conocer un video en el que se observa a tres jóvenes ingresando al embalse de Bucaramanga, nadando en sus aguas y subiéndose a la estructura del vertedero, una conducta que puso en riesgo sus vidas.

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Gerardo Bohórquez, director de la Oficina de Comunicaciones del Acueducto, cuestionó que este tipo de acciones son peligrosas y además está prohibido ingresar al área.

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Bohórquez advirtió que los jóvenes nadaron en una zona que alcanza los 106 metros de profundidad y, además, subieron a la estructura del vertedero, que tiene 20 metros de diámetro y una caída de 50 metros.

El funcionario explicó que el embalse hace parte del sistema de abastecimiento de agua potable que beneficia a Bucaramanga, Floridablanca y Girón. Por esta razón, está prohibido pescar, nadar o practicar deportes náuticos en toda su extensión.

“El llamado también está relacionado con la protección del agua que llega a los hogares del área metropolitana. Actividades no autorizadas en el embalse pueden generar riesgos para la calidad del recurso destinado al consumo humano”, señaló Bohórquez.

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Ante esta situación, el Acueducto pidió a la comunidad evitar este tipo de prácticas y a los padres de familia hablar con sus hijos sobre las consecuencias de ingresar a zonas restringidas. La entidad insistió en que el embalse no es un lugar para actividades recreativas y que una acción que parece inofensiva puede terminar en una emergencia.

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