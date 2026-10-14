Asesinan a tiros a hombre frente a su esposa en el barrio Villa Natalia de Floridablanca

Un nuevo ataque sicarial sacudió a Floridablanca, Santander. Aníbal Pizón Amarillo fue baleado en el barrio Villa Natalia y murió minutos después en la Clínica Foscal, debido a la gravedad de las heridas.

El hecho ocurrió hacia las 3:24 de la tarde del martes 13 de octubre, en inmediaciones de la calle 157 con carrera 30, donde, según el reporte policial, la comunidad alertó sobre varios disparos y la presencia de un hombre tendido en el suelo.

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Al llegar al lugar, los uniformados encontraron a la víctima acompañada de su esposa. El hombre fue trasladado de inmediato en una camioneta de la Policía a la Clínica Foscal, donde los médicos confirmaron su fallecimiento minutos después.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, testigos señalaron que los responsables se movilizaban en una motocicleta de placas KDF81G. En el lugar del ataque fueron recolectadas ocho vainillas calibre nueve milímetros y dos proyectiles, elementos que serán analizados como parte de la investigación.



Nuevo ataque sicarial en Bucaramanga. Aníbal Pizón Amarillo fue atacado a tiros en el barrio Villa Natalia, cuando se encontraba en el sector. Dos hombres que se movilizaban en una motocicleta serían los responsables. Las autoridades investigan el crimen #MañanasBlu pic.twitter.com/Nweva8rD9t — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) October 14, 2026

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La Policía Judicial también buscará obtener los registros de las cámaras de seguridad instaladas por la Junta de Acción Comunal del sector, con el propósito de establecer las circunstancias del homicidio e identificar a los responsables.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer este nuevo hecho de violencia en el área metropolitana de Bucaramanga.