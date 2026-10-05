Violencia dejó tres muertos en Santander durante el fin de semana: autoridades investigan

Tres homicidios, ocurridos en hechos aislados, dejaron igual número de víctimas mortales durante el fin de semana en Santander.

El primer caso se registró en la noche del sábado 3 de octubre, en el barrio Chorreras de Don Juan, en Bucaramanga. La víctima fue identificada como Andrés Felipe Martínez Pico, de 22 años, quien se desempeñaba como mototaxista.

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De acuerdo con el reporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el joven fue atacado con arma de fuego hacia las 9:30 de la noche, en la carrera 14B con calle 45. Los uniformados encontraron al hombre tendido en vía pública y sin signos vitales. Presentaba dos impactos de bala, uno en la región mamaria derecha y otro en el rostro.

Martínez Pico se movilizaba en compañía de una mujer que manifestó que ambos regresaban de la feria.



Las autoridades activaron un plan candado y acordonaron la zona para adelantar los actos urgentes. Testigos indicaron que únicamente escucharon las detonaciones y no entregaron información sobre los responsables.

El segundo homicidio ocurrió el domingo 4 de octubre en Barrancabermeja, específicamente en el sector La Unión, etapa 5, de la comuna 7. Allí fue encontrado sin vida Luis Hernando Chavarría, quien quedó tendido en una zona de tierra.

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Las autoridades realizaron la inspección técnica del cuerpo y asumieron la investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el crimen y determinar quiénes estarían detrás del ataque.

El tercer caso ocurrió en Aratoca, en la vereda Clavellinas, sector de la escuela. Según los reportes conocidos, Óscar Javier Acevedo Parra, de 31 años, murió luego de resultar herido con un arma blanca durante una riña.

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La comunidad alertó a la Policía sobre la pelea. Cuando llegaron los uniformados, les informaron que el hombre había sido trasladado en motocicleta por un particular.

Posteriormente fue ubicado en la vía pública, cerca de una farmacia del municipio, desde donde una ambulancia lo llevó al hospital. Sin embargo, ingresó sin signos vitales.

De acuerdo con la información preliminar, los dos involucrados ya habían tenido diferencias anteriormente. Tras el homicidio, la Policía y el Ejército adelantaron la búsqueda del presunto agresor, quien finalmente se entregó durante la madrugada del domingo y quedó a disposición de la Fiscalía en San Gil por el delito de homicidio.

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Los tres casos son materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer las circunstancias de cada crimen y avanzar en la identificación y judicialización de los responsables.