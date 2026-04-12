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Violencia en Bucaramanga: tres hombres fueron asesinados por sicarios

Varios hombres fueron asesinados en diferentes puntos del área metropolitana de Bucaramanga durante una noche marcada por la violencia. Las autoridades investigan cada uno de los hechos.

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