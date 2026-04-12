Violencia en Bucaramanga: tres hombres fueron asesinados por sicarios

La violencia volvió a sacudir a Bucaramanga con varios hechos registrados en las últimas horas en distintos puntos de la ciudad que dejan personas muertas y otras heridas, según reportes preliminares de las autoridades.

Uno de los casos ocurrió en la carrera 17 con calle 45, en la parte posterior del sector de La Rosita, donde fue asesinado Junior Gonzalo Ayala Argüello. De acuerdo con la información inicial, la víctima se movilizaba en motocicleta cuando fue interceptada por dos hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Testigos señalaron que los atacantes habrían regresado al lugar para asegurarse del resultado del ataque antes de huir en contravía. Las autoridades informaron que el hombre tenía antecedentes judiciales por diferentes delitos, por lo que no se descarta un posible ajuste de cuentas como hipótesis del crimen.

El CTI de la Fiscalía realizó la inspección técnica del cuerpo y avanza en la recolección de información para identificar a los responsables.



Imagen de archivo. CTI foto refrencia

En otro hecho, en el barrio Cristal Alto, se registró un ataque sicarial que dejó una persona muerta y tres más heridas. Las víctimas fueron trasladadas a centros asistenciales, entre ellos la FOSCAL, donde una de ellas falleció debido a la gravedad de las heridas; las otras permanecen bajo observación médica.

Así mismo, se reportó un intento de sicariato en inmediaciones del sector de La Rosita, donde un hombre resultó herido tras ser atacado con arma de fuego. Según versiones preliminares, los agresores huyeron del lugar luego de disparar en repetidas ocasiones, generando pánico entre los habitantes del sector.

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En Floridablanca, en el barrio Getsemaní, un hombre fue atacado a tiros e ingresó sin signos vitales a la Clínica FOSCAL. Finalmente, en otro punto de la ciudad, en la calle 68 entre carreras 9 y 10, una persona fue atacada con arma de fuego en vía pública. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde falleció minutos después debido a la gravedad de las heridas.

Las autoridades adelantan investigaciones en cada uno de los casos para establecer si existe relación entre los hechos y dar con el paradero de los responsables. Mientras tanto, la comunidad expresa preocupación por el aumento de los hechos violentos en la capital santandereana.