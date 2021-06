27 de junio de 2021 - Sala de prensa BLU, programa completo

Este domingo en Sala De Prensa BLU, la concejal Marisol Gómez habló sobre el encuentro que hubo entre las víctimas de secuestro y exjefes de las Farc.

"Ese acto hay que mirarlo en tres partes: la importancia del acto en sí, lo que ocurrió en medio de ese acto y la expectativa que tenía el país", explicó la concejal.

Además, estuvo también Aminta Robinson, habitante de Providencia, quién se refirió al estado de la Isla, luego del Huracán Lota.

“Yo tenía una casa y ahora me dicen que no me van a hacer casa, al parecer no hay coordinación entre la cantidad de entidades que hay en la isla", dijo.

También, estuvo Camilo Prieto Valderrama, creador del Movimiento Ambientalista Colombiano, quién habló sobre el Acuerdo de Escazú.

"Se necesita que este acuerdo se presente en la próxima legislatura. Veo muy difícil que este Gobierno vaya a ratificar el Acuerdo de Escazú porque sus líneas van por otro lado", explicó.

Escuche también a Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien habló sobre la vacunación de privados en el país.

"Prácticamente en 24 hora pudimos recolectar 130 mil millones de pesos. A esas empresas que hicieron sus aportes se les están poniendo a disposición las vacunas", dijo.

Por último, la periodista Judy Mora, habló sobre el derrumbe del edificio en Miami-Dade.

"En este momento la prioridad es el rescate, hipótesis hay muchas", explicó.

