Así está Colombia tras tres años de Petro: Sala de Prensa Blu, programa completo este 10 de agosto

Escuche aquí el programa completo de Sala de Prensa BLU.

Sala De Prensa Blu.jpg
Sala De Prensa Blu
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 10, 2025 12:46 p. m.

Este domingo, 10 de agosto de 2025, en la Sala de Prensa de Blu Radio, el tema central fueron los tres años de Gustavo Petro como presidente de Colombia. También se habló de la actualidad del país en su primer gobierno con un líder de izquierda.

Entre los panelistas estuvieron Jairo Aguilar, gobernador de La Guajira, y el general Juvenal Díaz, gobernador de Santander, quienes además señalaron lo que ven para sus regiones en lo que resta de la presidencia de Gustavo Petro.

Otro de los temas abordados en Sala de Prensa tuvo que ver con el difícil panorama que enfrenta Venezuela y su presidente, Nicolás Maduro, sobre quien recientemente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aumentó a 50 millones de dólares la recompensa por información que lleve a su captura.

De ese modo, también se habló del papel que juega Gustavo Petro en este escenario, respaldando a Maduro, aunque aceptando parcialmente las condiciones de Trump en la lucha contra el narcotráfico, pero con algunas restricciones.

Finalmente, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, habló sobre el último año de la economía del país. Si bien reconoció que hay buenos indicadores, descartó que se trate de un hecho histórico, como lo ha hecho ver el mandatario colombiano.

Escuche el programa completo aquí:

Gustavo Petro