¿Cómo celebra Carlos Vives la Navidad?

Este domingo, 25 de diciembre, pasó por los micrófonos de Sala de Prensa Blu el cantante samario Carlos Vives, quien habló sobre lo que acostumbra a hacer en Navidad y esta época del año.

“Anoche nos tocó la novena aquí en la casa, siempre es un momento muy esperado durante el año, es la posibilidad de encontrarnos con amigos, familia, siempre con los habituales y cantamos, anoche estábamos como cuatro guitarras, son momentos divinos, la casa estaba llena de niños”, dijo.

Carlos Vives confesó que siempre en estas fechas especiales se reparten entre Bogotá, Medellín y Santa Marta, recalcando que este momento es el más esperado y feliz del año.

“Anoche cocinamos pasteles de arroz, hallacas y buñuelos, es el único momento del año en el que uno puede comer todo eso. Mi hija Lucía vive en Estados Unidos, a Carlos lo voy a ver el 27 en el cumpleaños de mi mamá. Con Pedro y Helena cantamos anoche la novena”, expresó.

Además, el cantante colombiano afirmó que las costumbres latinoamericanas se han arraigado en su familia y recordó la Navidad que más lo marcó en la vida.

“Yo canto una canción que cuenta un poquito sobre los regalos debajo de la cama, eso me marcó porque salía uno como loco a mirar que llegaba (…) Nunca olvidaré cuando me regalaron una guitarra, la hizo un músico cubano que vivía en Santa Marta, me la regaló mi papá, nunca olvidaré esa Navidad”, puntualizó.

Por último, Carlos Vives se mostró muy emocionado por la recuperación que han tenido sus negocios tras la difícil situación que se vivió durante la pandemia. Además, mencionó algunos programas que está impulsando su fundación.