"El presidente no ha superado el guayabo de perder las mayorías en el Congreso": analista

El presidente Gustavo Petro no tiene buenas relaciones con algunos sectores del país, de hecho, el mandatario colombiano ha ‘cazado’ pelea con importantes políticos, líderes gremiales y empresarios.

Recientemente, Iván Name , aprovechó la plenaria de la corporación de este martes, 5 de septiembre, para alzar su voz de protesta en contra del presidente de la República, Gustavo Petro, por cuenta de unas declaraciones emitidas por el primer mandatario el pasado jueves durante el encuentro de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga.

En su intervención, el primer mandatario dijo: “Entre más se castiga el consumo de drogas, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico”, palabras que no fueron bien recibidas en gran parte del Senado.

Estas palabras incomodaron al senador Name, quien pidió respeto por la institución del Congreso de la República y sus integrantes. Pedro Viveros, analista de Blu Radio y Noticias Caracol, habló en Sala de Prensa Blu sobre las tensiones entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República.

“El presidente siempre hizo su vida política en conflicto con el establecimiento, a veces siento que no se quita la máscara de congresista para elevar el debate a unas confrontaciones como si él siguiera siendo parlamentario y en este caso se le olvida que al ser presidente de Colombia debe respetar las tres ramas del poder y no controvertir de la manera como lo hace. Sus palabras suenan más como un debate político parlamentario que a la poco son real de un jefe de Estado”, indicó.

Viveros señaló los daños que se le hace al país teniendo tantas confrontaciones y acusaciones y de lado y lado. Además, mencionó cuál debería ser la solución para parar tantos señalamientos.

“Eso él no lo ha logrado superar y cada vez que ve la oportunidad de golpear al parlamento lo hace y creo que eso es un error porque cada vez que lo hace no logra consensos y ¿Qué es lo que más le interesa a un jefe de Estado? seguir en la pelea o que le pasen sus reformas. Si yo fuera asesor del presidente me concentraría más en que le pasaran las reformas que en seguir electrizando a sus seguidores por medio de una pelea con el Congreso y ojalá se tome un respiro y acepte que perdió las mayorías y que se dedique a tejer soluciones”, puntualizó.

Finalmente, el analista se refirió a los más recientes hechos de agresión a personas cercanas al Gobierno Petro, como es el caso del exembajador en Venezuela Armando Benedetti y el representante Agmeth Escaf, quienes fueron increpados en el estadio Metropolitano de Barranquilla cuando asistieron al partido de la Selección Colombia.

