En las últimas horas se conoció que el presidente Gustavo Petro padece el síndrome de Asperger , según contó su propio hermano, Juan Fernando Petro, en una entrevista. Luego de estas declaraciones, varias han sido las reacciones, pues, esto, explicaría el por qué el jefe de Estado ha cancelado multitudinarias reuniones en los últimos meses, a lo que Juan Fernando Petro respondió que “no tiene nada que ver”.

Cabe recordar que el síndrome de Asperger se define como un trastorno del espectro autista . Esta condición afecta la forma en que una persona interpreta el idioma, se comunica y se relaciona socialmente. Sin embargo, Juan Fernando Petro fue claro al decir, en diálogo con Mañanas Blu, que “eso no es una enfermedad, es un comportamiento natural de una persona”, que va también asociado a su carácter. Además, hizo varias aclaraciones.

Juan Fernando también mencionó que él tiene Asperger, ambos, diagnosticados desde que eran niños, cuando estaban en el colegio. Según detalló, lleva “una vida normal”, solo que, socialmente, no le gustan las reuniones, pero que eso “no significa que sea un problema”. En ese sentido, recalcó que “no es una condición que genere conflictos con la personalidad”.

¿Dónde empezó todo?

Juan Fernando Petro recordó en Mañanas Blu que fue en el colegio cuando su papá decidió llevarlo a un psicólogo luego de que empezará a alejarse socialmente. Contó que en ese momento la persona que lo atendió le dijo que posiblemente tenía Asperger y su hermano Gustavo, probablemente, también.

Así, se rectificó y aclaró que el psicólogo que le diagnosticó el síndrome Asperger a él, nunca vio a Gustavo Petro personalmente.

“Conté en Los Informantes (de Caracol Televisión) lo de síndrome de Asperger como una anécdota”, puntualizó.

Asimismo, señaló que nunca se llegaron a hacer alguna prueba o análisis luego de ese episodio, que, según relató, sucedió en el bachillerato; Juan Fernando Petro comentó que esto no imposibilita al presidente para cumplir sus funciones.

“Lo que tomado como mi forma de ser y así he vivido tranquilamente toda mi vida. Mis problemas no han sido por eso, sino, en este momento, por ser el hermano de un presidente. He tenido una vida normal”, señaló Juan Fernando Petro sobre su caso en específico.

Según agregó, con sus declaraciones nunca quiso generar polémica sobre el comportamiento del presidente Petro, sino, por el contrario, contar una anécdota que explica, en parte, su forma de ser y la de su hermano, del por qué son “más solitarios” y que les gusta la “introversión y la lectura”.

